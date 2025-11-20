Jueves 20 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia está en alerta roja por riesgo de deslizamientos, los organismos de socorro sostienen que la variabilidad climática ha contenido que se generen mayores emergencias

En el marco de las actuales condiciones climáticas, el coordinador de la oficina municipal de gestión del riesgo de la ciudad Omgerd, Javier Vélez dio a conocer que a pesar de las constantes precipitaciones no se han generado mayores emergencias.

Sostuvo que están en monitoreo permanente con las 34 zonas de alto riesgo que en su mayoría son viviendas construidas en sectores de ladera lo que podría originar deslizamientos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Resaltó que de acuerdo con los pronósticos a mediados del mes de diciembre será la segunda temporada de lluvias del presente año y los efectos por la presencia de temporada de huracanes hasta finales de este mes.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Sostuvo que los días de sol genera que los terrenos se liberen de toda el agua que los satura evitando que se originen los deslizamientos.

A pesar del fuerte aguacero y tormenta eléctrica de la tarde noche de ayer miércoles, los organismos de socorro en el caso de Armenia no reportaron mayores afectaciones en la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ángela Patricia Menza Astudillo de la Fundación Geros que atiende adultos mayores en condición de abandono fue proclamada como la Mujer Comfenalco Quindío 2025 - 2026 y representará al departamento en el premio Cafam a la Mujer en marzo de 2026 en Bogotá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y quien hacía parte de la coalición de la Fuerza de las Regiones, renunció a su precandidatura presidencial.

Le puede interesar: Miércoles 19 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El exgobernador publicó una carta en su cuenta de X oficializando su declinación y en la que aseguró que toma la decisión para contribuir a la democracia y aportar al fortalecimiento de la unidad de cara a las elecciones del próximo año.

El ahora exprecandidato presidencial indicó “Es hora de definiciones y yo no tengo miedo de tomarlas. Quiero contribuir a la democracia y trabajar JUNTOS por la unidad, por eso postergo mi aspiración a la presidencia de la República”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De acuerdo con Zuluaga a medida que se acercan las elecciones, “son demasiadas las opciones que se presentan ante la gente solicitando su apoyo”, por lo que advierte que el hecho de que haya casi 100 precandidatos genera confusión e incertidumbre en el electorado.

En la misiva el exgobernador afirmó que honrará su palabra al apoyar en los comicios presidenciales a quien resulte el candidato único entre Aníbal Gaviria y Juan Carlos Cárdenas y agradeció además a quienes lo apoyaron durante su campaña.

“Honraré mi palabra de apoyar al candidato de la Fuerza de las Regiones. Agradezco de corazón a mi equipo de trabajo y a más de un millón doscientas mil personas que me respaldaron con su firma” puntualizó.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Nuevamente se registró intento de motín en el centro del menor infractor en el Quindío, en lo corrido del año ya van cuatro casos

En los últimos meses ha sido recurrente la alteración de orden público en el Centro de Atención Especial, CAE La Primavera de Montenegro.

Recordemos que en el mes de julio se presentó un incendio donde varios jóvenes prendieron fuego a uno de los salones, en el mes de agosto se fugaron 19 menores infractores de la ley, en el mes de octubre hubo otro intento de motín donde los jóvenes pretendían fugarse y finalmente el caso reciente se registró el martes 18 de noviembre que relacionado con un nuevo desorden.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto el secretario de Gobierno del municipio, Mauricio Cárdenas informó que la situación desestabilizó la tranquilidad y la convivencia por lo que se desplazaron la Policía y organismos de socorro debido a los antecedentes que se han tenido allí.

Reconoció que es una problemática que aqueja al municipio y al departamento por lo que deben enfocarse en buscar las soluciones definitivas y el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes.

Vale anotar que la capacidad del centro de atención especial La Primavera es de 75 jóvenes, pero actualmente cuentan con 46.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de tránsito de Armenia realizarán acompañamiento a la caravana en contra de la modificación del pico y placa

La actividad se llevará a cabo a partir de las 7:30 de la noche de este jueves 20 de noviembre con punto de encuentro en el estadio centenario de la ciudad.

El secretario de tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño informó que en la mañana del miércoles 19 de noviembre se realizó una mesa con los líderes que convocaron a la manifestación con el objetivo de darles claridades sobre el nuevo pico y placa que entrará a regir a partir del 1 de diciembre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dijo que a pesar de lo anterior insistieron en convocar a la actividad por lo que en el marco de su derecho desplegarán el acompañamiento correspondiente puesto que ya radicaron la solicitud.

Envío el llamado a quienes participen de la caravana a que lo hagan de manera pacífica y cumpliendo a cabalidad con las normas de tránsito. Afirmó que el decreto saldrá esta semana puesto que estaban haciendo unos ajustes como es el de la temporalidad porque tendrá una duración por seis meses donde establecerán los análisis técnicos.

Es de recordar que el pico y placa modificado comprende que será en toda la ciudad de 7 de la mañana a 7 de la noche.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) se consolidó como una de las primeras autoridades ambientales del país en actualizar y socializar de manera integral los alcances del Comparendo Ambiental en los municipios del departamento.

Así lo manifestó María Lucelly Ramírez, profesional especializada de la Corporación, quien destacó que “el comparendo ambiental es hoy el instrumento más efectivo para fortalecer la cultura ambiental ciudadana y dar a los municipios las herramientas necesarias para aplicar correctamente la ley”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) adelantó acciones de seguimiento y control a la gestión de los residuos peligrosos en el departamento, un tipo de desecho que, además de representar riesgos para la salud humana, puede generar impactos ambientales significativos como contaminación del aire y del agua, degradación del suelo y afectaciones a la fauna y la flora.

Fabián Triviño, profesional especializado de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ explicó que “El reporte anual de residuos peligrosos correspondiente al año 2024 registra que en el Quindío se generaron 1.624 toneladas, de las cuales 438 toneladas fueron residuos líquidos y 1.186 toneladas residuos sólidos. El mayor generador fue el municipio de Armenia, con el 85 % del total, seguido por La Tebaida y Calarcá”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Liderada por el alcalde James Padilla García y Empresas Públicas de Armenia, avanza de manera significativa la reposición parcial del alcantarillado del barrio la Fachada. Con una inversión aproximada de $307. Millones de pesos esta obra beneficiará directamente a cerca de 500 habitantes.

El proyecto incluye la modernización de la red de acueducto mediante labores de excavación, corte y demolición de pavimento, así como la instalación de nueva tubería. A la fecha, se han ejecutado importantes actividades técnicas como la instalación de 65 metros lineales de tubería y la adecuación de 14 conexiones en la red, acciones fundamentales para optimizar la conducción del agua potable.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría de Hacienda estableció el 30 de noviembre del 2025 como fecha límite para acceder a la reducción en la tasa de intereses moratorios, de todos los tributos correspondientes a vigencias anteriores. La medida busca facilitar el pago de las deudas y fortalecer la cultura de cumplimiento fiscal en la ciudad.

Asimismo, la exención del 50 % en el impuesto predial para personas mayores de 60 años que residan en estratos 1, 2 y 3 tiene fecha límite de postulación hasta el 30 de noviembre de 2025. Este beneficio aplica para las vigencias 2026 y 2027, con una única presentación. Quienes no realicen la solicitud dentro de ese término podrán hacerlo hasta el 31 de marzo de 2026, aunque en ese caso solo aplicará para la vigencia 2027.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, celebró la graduación de 51 niños prematuros que culminaron exitosamente la segunda etapa del Programa Mamá Canguro, una estrategia de atención reconocida mundialmente por su impacto en la salud y el desarrollo de los recién nacidos más vulnerables.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A la espera de autorización del Instituto Nacional de Vías para empezar obra en corredor férreo en el marco del proyecto vías verdes en el Quindío

Así lo dio a conocer la gerente de la empresa para el desarrollo Territorial Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán reconoció que el proyecto de vías verdes es el más álgido con el que cuentan actualmente.

Fue enfática en afirmar que avanzan de manera satisfactoria puesto que ya cuentan con estudios y diseños de un primer tramo en el sector de la Morelia en un trayecto hacia el municipio de Montenegro.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Resaltó que están a la espera de unas autorizaciones por parte del Instituto Nacional de Vías, Invías para empezar obra en corredor férreo y a la espera de la entrega de otros corredores para iniciar con la intervención.

Aclaró que en los sectores invadidos no se puede generar ningún tipo de intervención por lo que se sobrepasa el tramo para continuar con la ejecución del proyecto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este domingo 23 de noviembre, en el municipio de Montenegro se llevará a cabo la Carrera Corazón Quindío, un evento que ya superó los 2.000 corredores inscritos en recorridos de 5, 10 y 15 kilómetros, por eso habrá cierres viales en la vía Montenegro, Pueblo Tapao, la Tebaida Armenia entre las 4y30 de la mañana y las 9 de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un riguroso trabajo de grado en Ingeniería Civil de la Universidad del Quindío evaluó la vulnerabilidad sísmica de la Comuna 7, el corazón de la ciudad de Armenia.

El estudio, desarrollado por los ingenieros Yuliana Arias Perdomo y Juan Sebastián Pérez Salinas, con la mentoría del docente Juan Carlos Zorrilla Aguirre, se denominó “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica indicada y riesgo sísmico para la comuna 7 de la ciudad de Armenia, usando la metodología CAPRA”, utilizando herramientas que le permitieron crear mapas de riesgo para la planificación urbana y la gestión del riesgo.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la caracterización estructural de la comuna. El 55% de las edificaciones corresponden a sistemas de mampostería simple, considerada una tipología “muy vulnerable” debido a malas prácticas de construcción. También se encuentran otros tipos de edificaciones: pórticos de concreto (29%) y mampostería confinada (9%).

Los investigadores enfatizaron que el objetivo del estudio no es generar pánico, sino proveer información confiable para la acción preventiva. “Más que generar alarma, este tipo de estudios nos permiten conocer mejor el territorio y plantear acciones preventivas”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La institución universitaria EAM está ofertando dos nuevos programas: Negocios Digitales e Ingeniería en Ciencia de Datos

El director de Mercadeo de la EAM, Bernardo Buitrago explicó “son dos programas 100% relevantes. Hoy vivimos en una era digitalizada, todo el mundo tiene un aparatito en su bolsillo de diferentes marcas, pero vivimos conectados constantemente y vemos la necesidad de que ese aparato pues sirva para algo y por eso tenemos programas como negocios digitales, entonces La idea es que ellos le saquen provecho y que se capaciten y lo hagan de forma profesional.

Y una carrera que para mí es supremamente importante, que es ingeniería en ciencia de datos, hoy en día no se alcanzan a imaginar la cantidad de empresas que están necesitando personas que tengan habilidades porque los que tienen los datos tienen el poder

Las inscripciones están abiertas hasta enero de 2026 y agregó el directivo de la EAM “para todos los que nos están conectados con caracol radio les vamos a regalar el PIN de inscripción gratis, Ahí se van a ahorrar 105.000 pesos

¿Y qué deben hacer? Tienen que venir hasta la institución universitaria EAM en la oficina de mercadeo. Nosotros vamos a hacer todo el proceso o también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en nuestro WhatsApp, el 317 656 6745.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una inversión superior a los 2 mil millones de pesos fue destinada para el alumbrado navideño en Armenia

En el parque sucre de la ciudad se llevó a cabo el evento de socialización del alumbrado navideño de la ciudad que se denomina Armenia, una maravilla en Navidad.

Inicialmente el alcalde de la ciudad James Padilla García sostuvo que es muy importante esta actividad para los armenios y turistas que llegan en la época decembrina a disfrutar de los diferentes espacios.

Reconoció la importancia de articular esfuerzos como con la empresa de energía del Quindío, EDEQ, para generar una inversión de 2.500 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se refirió a la polémica que ha surgido porque algunos letreros son alusivos a otros países del mundo donde explicó que en una Armenia moderna está la vocación turística por eso le apuntaron a dicha estrategia.

Fue claro que es muy importante el apoyo de los ciudadanos y de las autoridades para evitar los daños o robos a los diferentes elementos navideños.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte el gerente de la Empresa de Energía del Quindío, EDEQ, Fabio Salazar reconoció que es muy importante el alumbrado este año porque es innovador ya que es una alegoría de los países donde hay lugares icónicos en el mundo.

Afirmó que están trabajando arduamente para que el encendido se realice el próximo 1 de diciembre o que sea unos días antes para que los ciudadanos lo puedan disfrutar en su totalidad.

Destacó que entre los sectores a iluminar está la plaza de Bolívar, parque sucre, Cielos Abiertos y parque de Los Fundadores al norte de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue presentada la nueva versión de “Quindío, Café y Sabor 2025–2026”, La iniciativa se desarrollará en dos fases. La primera, entre noviembre y diciembre de 2025, incluye masterclass abiertas al público en Armenia, Buenavista, La Tebaida, Calarcá y Salento, con el propósito de acercar a la comunidad a los cocineros, productores y amantes del sabor, fortaleciendo el aprendizaje y la valoración de la gastronomía local.

La segunda fase tendrá lugar en el primer semestre de 2026 con la feria “Quindío, Café y Sabor”, una celebración que resaltará el patrimonio culinario y cafetero del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El paratletismo quindiano cerró con cinco medallas su participación en el Campeonato Nacional de Mayores realizado en Ibagué, los atletas Jennifer Katherine Guerrero, Jerónimo López y Ferney Bedoya ubicaron al Quindío en la casilla quince de la tabla general. Guerrero obtuvo tres platas en los 100, 200 y 400 metros T12, mientras López sumó plata en jabalina F40 y Bedoya conquistó bronce en jabalina F55.

La conmemoración de los 30 años del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) llega acompañada de la inversión más alta de su historia pasando de $7.897 millones de pesos en 2024 a $14.508 millones de pesos en 2025, lo que representa un incremento histórico del 83,71 %. El acto de celebración será hoy jueves a las 6y30 de la tarde en el Armenia Hotel.