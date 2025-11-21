Video: Luis Sinisterra se reencuentra con el gol con un espectacular cabezazo
El delantero caucano ha marcado dos goles con Cruzeiro de Brasil.
Luis Sinisterra regresó a la titular del Cruzeiro y se reencontró con el gol, en el vibrante empate 3-3 ante Juventude, por la fecha 34 de la Serie A de Brasil. El colombiano permaneció en el campo de juego durante 80 minutos.
El delantero caucano abrió el camino al empate a los 41 minutos, cuando su equipo se encontraba 2-0 en el marcador. Tras un tiro libre ejecutado por William, el colombiano se impuso con un potente remate de cabeza, dejando sin opciones al portero Jandrei.
Este es el segundo gol de Sinisterra con Cruzeiro desde su llegada a Brasil. Actualmente, el caucano ha disputado ocho compromisos con el equipo de Belo Horizonte.
Luis Sinisterra se ha visto afectado por dos lesiones musculares en los muslos, las cuales lo han obligado a estar fuera de las canchas cerca de un mes, perdiéndose cinco juegos con el equipo y limitando su presencia en la Selección Colombia.
¿Quiénes hicieron los otros goles del partido?
Por Juventude, convirtieron Marcelo Hermes, a los 8 minutos, y Gabriel Pereira, con un doblete a los 16 y 59 minutos. Entretanto, para Cruzeiro anotó un doblete Kaio Jorge, a los 53 y 85 minutos.
Cruzeiro es tercero del Brasileirao con 65 puntos, 6 menos que el líder Flamengo y a 4 de Palmeiras, conservando sus aspiraciones de pelear por el título, a falta de cuatro fechas.