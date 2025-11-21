Video: Luis Sinisterra se reencuentra con el gol con un espectacular cabezazo

Luis Sinisterra regresó a la titular del Cruzeiro y se reencontró con el gol, en el vibrante empate 3-3 ante Juventude, por la fecha 34 de la Serie A de Brasil. El colombiano permaneció en el campo de juego durante 80 minutos.

El delantero caucano abrió el camino al empate a los 41 minutos, cuando su equipo se encontraba 2-0 en el marcador. Tras un tiro libre ejecutado por William, el colombiano se impuso con un potente remate de cabeza, dejando sin opciones al portero Jandrei.

#GOL 🇧🇷 | ¡Gooooooooool Luis Sinisterra ⚽️!



45’ Juventude [18] 2-1 Cruzeiro [3]

- Gran cabezazo del colombiano para descontar en la derrota parcial de la visita. Partido clave para descontar a los líderes.



¡Vamos 💛💛💙❤️‍🔥!pic.twitter.com/SQCrAvpqxH — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 20, 2025

Este es el segundo gol de Sinisterra con Cruzeiro desde su llegada a Brasil. Actualmente, el caucano ha disputado ocho compromisos con el equipo de Belo Horizonte.

Luis Sinisterra se ha visto afectado por dos lesiones musculares en los muslos, las cuales lo han obligado a estar fuera de las canchas cerca de un mes, perdiéndose cinco juegos con el equipo y limitando su presencia en la Selección Colombia.

¿Quiénes hicieron los otros goles del partido?

Por Juventude, convirtieron Marcelo Hermes, a los 8 minutos, y Gabriel Pereira, con un doblete a los 16 y 59 minutos. Entretanto, para Cruzeiro anotó un doblete Kaio Jorge, a los 53 y 85 minutos.

Cruzeiro es tercero del Brasileirao con 65 puntos, 6 menos que el líder Flamengo y a 4 de Palmeiras, conservando sus aspiraciones de pelear por el título, a falta de cuatro fechas.