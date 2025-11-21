UBPD alerta sobre reducción de su presupuesto para 2026

JUDICIAL

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) comunicó a la opinión pública la situación que enfrenta frente a la asignación de recursos para la vigencia de 2026. Según la entidad, el monto aprobado para inversión resulta insuficiente para sostener y fortalecer la operación misional, en especial las acciones humanitarias y territoriales, así como la continuidad del personal que hace posible la búsqueda.

El presupuesto de inversión que se le aprobó fue de 76.273 millones de pesos, “monto inferior al solicitado y pese a la incidencia realizada para evitar que esto se presentara”, señaló la entidad. Esta asignación representa una reducción del 26,9% frente a lo esperado para el próximo año.

La UBPD aclaró que la disminución no obedece a una decisión interna, sino de lo definido por el Ministerio de Hacienda y aprobado por el Congreso de la República. “Reiteramos que, en este caso, no se trata de una decisión discrecional de la UBPD, sino del marco financiero definitivo aprobado para la vigencia, sumado a la creación de nuevos puestos de trabajo”, detalló.

Debido a las variaciones económicas y al incremento del IPC, la entidad advirtió que el presupuesto aprobado es “equiparable al del 2022, lo que se traduce en menos recursos para el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas”.

Una de las alternativas de reducción de costos que adelanta la UBPD es proceso de creación de cargos en la planta de personal a costo cero, con el objetivo de formalizar algunos contratos de prestación de servicios y fortalecer las actividades operativas.

A pesar de las limitaciones, la entidad aseguró que continuará gestionando otras alternativas para mejorar progresivamente las condiciones contractuales, dentro de las posibilidades que la normativa y los recursos públicos permitan. En ese sentido, recordó que “a través de la Resolución 1180 de 2025 se actualizaron las escalas de honorarios”, aunque advirtió que los aumentos que se puedan realizar “priorizarán a aquellos donde los honorarios son los más bajos de la escala”.

Finalmente, la UBPD informó que ha venido adelantando jornadas de revisión interna para definir ajustes en la contratación que permitan sostener su mandato en todo el país. “Reconocemos profundamente el compromiso y el aporte de cada contratista al desarrollo de la misión y, por eso, consideramos importante comunicar esta información de manera oportuna y directa”, expresó la entidad