La JEP llegó a más de 65 aulas educativas con la estrategia “Recetas para la Paz y la Restauración”

JUDICIAL

En el marco del Día Mundial de las Infancias, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) destacó sus esfuerzos en la implementación oficial de la estrategia pedagógica “Recetas para la Paz y la Restauración”, que ya ha llegado a más de 65 instituciones y organizaciones educativas en todo el país. Esta propuesta busca que las voces de niñas, niños y adolescentes se conviertan en protagonistas de la reconciliación y la no repetición.

“Garantizar la participación de las niñas, niños y adolescentes es parte del compromiso de la justicia transicional restaurativa con enfoque prospectivo, es decir, con la mirada puesta en el futuro”, afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, sobre el proyecto de Recetas para la Paz y la Restauración”. Según explicó el magistrado, la iniciativa incluye talleres artísticos, juegos pedagógicos y diálogos psicosociales diseñados para que las infancias puedan expresar sus ideas sobre la paz de manera acorde con sus edades y necesidades emocionales.

La Recetas para la Paz y la Restauración surgen a partir de la publicación impresa, que lleva el mismo nombre y recopila reflexiones y creaciones de menores que han participado en distintos espacios de la JEP.

Con base en estas expresiones, la Oficina Asesora de Enfoques Diferenciales desarrolló tres módulos pedagógicos que combinan arte, literatura, memoria y exploración del entorno. El objetivo es que estudiantes de primaria y secundaria elaboren sus propias “recetas” para la paz, fortaleciendo así la participación consciente y sostenida de las infancias en la transformación social.

“Esta iniciativa nos recuerda que la paz también se aprende, se enseña y se crea colectivamente en los espacios cotidianos”, agregó el presidente de la JEP, quien destacó que las comunidades educativas se consolidan como territorios de restauración, donde se cuida la palabra, se reconoce la diferencia y se promueven soluciones dialogadas a los conflictos.

La implementación de las Recetas ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación, secretarías territoriales, docentes, directivos y organizaciones defensoras de los derechos de la niñez. De acuerdo con la JEP, “la paz no es tarea exclusiva de quienes empuñaron las armas ni de quienes juzgan los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Todas y todos compartimos esta responsabilidad“. La entidad subraya que la paz también se escribe con crayones, se canta en ronda y se construye desde el juego.

Además de su enfoque pedagógico, la estrategia reafirma el compromiso de la JEP con la investigación y sanción de crímenes contra niñas, niños y adolescentes, especialmente en el Caso 07, que indaga el reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado. “Cuando una niña o un niño habla de paz, el país entero debe escuchar”, dice la JEP, recordando que sus voces son una fuerza transformadora y una semilla de esperanza para un país más justo y sin violencia.