Tolima se medirá ante Bucaramanga en la fecha 2 en cuadrangulares de Liga: fecha, hora y cómo seguir

Deportes Tolima jugará ante Atlético Bucaramanga este sábado 22 de noviembre, en el estadio Manuel Murillo Toro, por la segunda fecha de los cuadrangulares finales de Liga Colombiana, en la disputa por la estrella de Navidad.

En la primera jornada, el conjunto tolimense bliderado del grupo B, luego de ganarle por la mínima diferencia a Fortaleza en su visita al Estadio Metropolitano de Techo, con anotación de Adrián Parra, con estos tres puntos se ubica en la cima de la tabla, gracias a la ventaja del ‘punto invisible’.

El equipo del DT Lucas González, ha venido de menos a más en esta campaña, y con el reciente triunfo, sus dirigidos acumulan seis compromisos consecutivos, ganando, además de clasificar a las instancias finales del campeonato, con 38 puntos en la segunda posición.

Los Leopardos serán un fuerte rival para Tolima. Ya que también vienen de ganar por la mínima diferencia, cuando recibieron en el Américo Montanini a Santa Fe, el encargado de marcar fue el goleador Luciano Pons.

De esta manera, el equipo dirigido por Leonel Álvarez estará disputando la punta el cuadrangular B, con el resultado que se dé en Ibagué.

Según las estadísticas, desde el año 2005, Tolima y Bucaramanga se han enfrentado en 28 oportunidades, 9 han sido victoria para los tolimenses, mientras que en 8 oportunidades el cuadro santandereano se quedó con el triunfo. El empate predominó en 11 oportunidades.

Hora, fecha y cómo seguir

El partido entre Deporte Tolima y Atlético Bucaramanga se jugará este sábado 22 de noviembre a partir de las 7:30 p.m. (hora Colombia), la transmisión la podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto de la página web.