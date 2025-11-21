Sebastián Yatra lanza “LA FKN VIBRA” con Xavi: ritmo, fiesta y autenticidad

Sebastián Yatra, una de las voces más influyentes del pop latino, sorprende con el lanzamiento de “LA FKN VIBRA”, su nuevo sencillo en colaboración con el fenómeno mexicano Xavi.

Disponible en todas las plataformas digitales, el tema fusiona beats frescos de reggaetón con una letra que captura la energía de una noche electrizante entre amigos, convirtiéndose en un himno a la espontaneidad y la alegría.

En esta nueva etapa, Yatra apuesta por explorar sonidos diferentes y una forma más auténtica de conectar con la vida.

Con “LA FKN VIBRA”, reafirma lo que él llama “la alegría de vivir”: disfrutar lo sencillo, lo que ocurre cuando soltamos el control y nos dejamos llevar por el momento. Esta filosofía se refleja no solo en su música, sino también en sus redes sociales, donde comparte imágenes reales de su día a día, fiestas y momentos con amigos, mostrando una faceta más cercana y honesta.

La colaboración con Xavi marca la primera vez que ambos artistas unen fuerzas, creando una mezcla única que conecta con las emociones de una generación que busca autenticidad. Para anunciar el lanzamiento, Yatra compartió en Instagram la frase: “la fkn vibra: Sensación / Energía / Imposible de explicar con palabras. Los que la entendemos, sabemos lo que es”, acompañada de imágenes que encendieron la conversación entre fans y elevaron la expectativa por el tema.

El video oficial, dirigido por Borja Respaldiza (The Feelms Studio), refuerza ese espíritu de libertad y diversión. Rodado con amigos reales de Yatra e influencers como Tammy Parra y Barbarita, el clip retrata una noche auténtica, sin poses ni guión: solo buena vibra, luces de ciudad y momentos que se quedan para siempre.

Este lanzamiento llega en medio de una etapa muy activa para Yatra, quien recientemente protagonizó uno de los momentos más comentados en La Voz España, interpretando junto a María Becerra el clásico “Si Tú No Estás” de Rosana. La química entre ambos artistas reafirma la capacidad de Yatra para conectar desde lo profundo y lo real.

Con “LA FKN VIBRA”, Sebastián Yatra demuestra que la música puede ser un espacio para celebrar la vida, la amistad y la libertad.