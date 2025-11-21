Mike Bahía celebra el #1 en Billboard Latin Airplay con “Difícile” junto a Venesti

La música latina celebra un nuevo triunfo: “Difícile”, el sencillo de Venesti junto a Mike Bahía, alcanza el puesto #1 en la lista Billboard Latin Airplay, consolidándose como uno de los temas más escuchados del momento. Con 8,24 millones de reproducciones en la audiencia de Estados Unidos, esta colaboración se convierte en un fenómeno que confirma la fuerza del género afropop en la escena internacional.

Estrenada en agosto, la canción ha tenido una acogida extraordinaria entre los oyentes y fanáticos, gracias a su energía fresca, su ritmo contagioso y una producción que fusiona lo mejor de ambos artistas. Venesti aporta su estilo innovador y su voz versátil, mientras que Mike Bahía imprime su sello característico, creando una mezcla perfecta que conecta con las emociones y el espíritu festivo del público latino.

El éxito de “Difícile” no es casualidad. Desde su lanzamiento, el tema ha escalado posiciones en plataformas digitales y emisoras radiales, convirtiéndose en tendencia en países como Colombia, México, Estados Unidos y España. Además, ha generado millones de reproducciones en Spotify y YouTube, donde los comentarios destacan la química entre los artistas y la calidad del videoclip, que refuerza la narrativa de la canción.

Este logro marca un momento clave en la carrera de Venesti, quien sigue consolidándose como una de las voces emergentes más prometedoras del género urbano y tropical. Para Mike Bahía, representa la confirmación de su vigencia y capacidad para reinventarse, manteniendo su conexión con el público y sumando éxitos a su trayectoria.

Con este #1 en Billboard Latin Airplay, ambos artistas demuestran que la música latina sigue evolucionando y conquistando nuevos espacios. “Difícile” no solo es una canción, es un símbolo del poder de la colaboración y la creatividad en la industria actual.