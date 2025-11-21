Medellín creció 266 % en inversión y cooperación internacional durante 2025

Medellín, Antioquia

Según la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI Medellín), la ciudad alcanzó más de 400 millones de dólares en inversión nacional y extranjera, lo que significa un crecimiento del 266 % frente a los 150 millones registrados en 2024. Este impulso permitió la generación de 11.211 empleos, consolidando a la capital antioqueña como un socio confiable para actores internacionales.

La atracción de capital estuvo jalonada por los sectores de tecnología, industrias creativas, infraestructura y comercio, con inversiones provenientes de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Francia. Como parte de esta dinámica, la ACI realizó por primera vez dos ruedas de inversión: una enfocada en sectores tradicionales y otra en el sector audiovisual en alianza con la Comisión Fílmica, lo que permitió acercamientos con fondos internacionales.

Cifras que consolidan la confianza internacional

La directora ejecutiva de la ACI Medellín, Cristina Zambrano, destacó que los resultados de 2025 reflejan la importancia de las alianzas internacionales. “Este camino de alianza con la comunidad internacional se demuestra en cifras históricas. Desde 2008 y hasta 2025, la ACI Medellín ha gestionado 4.084 millones de dólares en inversión extranjera directa, generando alrededor de 44.000 empleos para los habitantes del Valle de Aburrá y 134 millones de dólares en cooperación internacional”, aseguró.

En materia de cooperación, Medellín pasó de gestionar 3 millones de dólares en 2024 a proyectar cerca de 8 millones en 2025. Entre los proyectos destacados figura “Informando a las Mujeres, Transformando Vidas”, financiado por The Carter Center con 50.000 dólares.

Presencia global y liderazgo en redes internacionales

Durante 2024 y 2025, Medellín consolidó su liderazgo global gracias a su participación activa en redes de ciudades, la obtención de convocatorias de cooperación y el acceso a becas formativas. Este trabajo permitió atraer recursos para proyectos estratégicos como Primavera Norte, además de fortalecer su presencia en plataformas como C40 y Metrópolis, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la inclusión.