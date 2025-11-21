Qué no muera más gente en el puente helicoidal en Calarcá: familiares de víctima del siniestro vial

Armenia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial lideró en el parque de La Vida en Armenia la conmemoración de las víctimas en siniestros viales en Colombia.

Con el lema “Palpitamos por la vida” la Agencia rindió homenaje a las víctimas del siniestro vial en el puente Helicoidal en Calarcá donde murieron 10 estudiantes docentes y administrativos de la universidad Von Humboldt.

Cada uno de los familiares sembraron una planta en uno de los Jardines del parque donde fue ubicada una placa con los nombres de los fallecidos en un acto cargado de lágrimas, llanto, dolor y con el mensaje de que estos siniestros viales no se vuelvan a presentar.

Los familiares llamaron la atención porque luego de seis meses de este fatal accidente no saben nada de la investigación, pero lo más grave es que no se ha hecho ninguna mejora a la situación del puente helicoidal donde se siguen presentados accidentes de tránsito

En Caracol Radio Armenia hablamos con José Alirio Arias, padre de Daniel Felipe Arias, una de las víctimas del siniestro vial en el puente Helicoidal en Calarcá, Quindío, sobre esta actividad señalo “Es algo que nos remueve más todavía lo que nos ha pasado, pero ahí vamos con la lucha, con este sentimiento, porque a toda hora desde que se levanta uno hasta que se acuesta es pensando en ellos.

Criticó que no se haga nada en el puente para evitar más siniestros

Pienso que no se ha hecho mucho por la vida, porque siguen pasando accidentes y yo dije, “Van a seguir pasando accidentes y están pasando accidentes.” Y no le han puesto cuidado a eso, dicen que el puente está bien hecho, eso no está bien hecho. En ese puente se van a seguir accidentando personas, van a haber más muertes, eso sigue. Hace poco pasó lo de lo de una volqueta, y siguen pasando accidentes.

Siembra de árboles en el parque de La Vida en Armenia en memoria de las victimas del accidente en el puente Heicoidal. Foto: Adrián Trejos Ampliar

Yo he pasado por ahí después de 6 meses venía de Bogotá y pasé por ahí y está igual, no lo han arreglado, no le han hecho reductores, sigue igual.

¿Qué llamado hacer?

Que miren bien, que verifiquen bien porque yo conozco más puentes como el de la subida a Santa Rosa que es más pendiente, pero este tiene un signo como de muerte. Es muy pendiente, es demasiado pendiente porque yo que bajo conduciendo sé cómo los carros cogen velocidad ahí, eso está mal hecho el puente y dicen que no, que ya revisaron y que está bien, pero eso no está bien.

No han dicho nada de la investigación

Don Alirio manifestó “Que la investigación va, que eso va, que eso siempre que están en la investigación y no pasa nada, además de la gobernación dijeron que iban a empezar hacer reductores y no han hecho nada. se siguen accidentando y van a pasar más cosas.

El recuerdo de su hijo

Lo tengo presente siempre, era muy buen estudiante, muy buen profesor, estaba haciendo otra carrera, era profesor, era ingeniero civil y tenía un futuro muy prominente, día a día es lo mismo, parece que hubiera sido ayer, eso parece que hubiera sido estos días, pero ya 6 meses.

Que no muera más personas en ese puente

Don Alirio subrayó “Pero a nosotros no nos importa, ya mi hijo ya nos lo podemos recuperar, pero que no se muera más gente en ese puente. Necesitamos q

e no se muera más, que eso pare, que mire como lo ponen, al contrario, que hagan algo. Tienen que ponerle mucho cuidado a la vía la línea y ponerle más reductores porque siguen pasando cosas.