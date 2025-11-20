Girón: así quedó el calendario electoral para la elección de alcalde el 18 de enero de 2026

Bucaramanga

La Registraduría Nacional publicó la Resolución 14451 del 18 de noviembre de 2025, en la que fijó el calendario electoral para la elección atípica de alcalde de Girón, Santander. La votación fue convocada por el gobernador tras la decisión del Consejo de Estado, que anuló la elección del exalcalde Campo Elías Ramírez por doble militancia.

El pasado 14 de noviembre el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, mediante el decreto 669 designó a Dayana Milena Tavera Ruiz como alcaldesa encargada.

Estas son las fechas clave en el proceso de elección de alcalde de Girón

El 18 de noviembre: inició el registro de comités inscriptores de candidaturas por grupos significativos de ciudadanos y del voto en blanco. También se publicó el censo electoral.

inició el registro de comités inscriptores de candidaturas por grupos significativos de ciudadanos y del voto en blanco. También se publicó el censo electoral. El 19 de noviembre: comenzó la inscripción de candidatos por partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.

comenzó la inscripción de candidatos por partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. 3 de diciembre: cierra la inscripción de candidatos.

cierra la inscripción de candidatos. 4 al 11 de diciembre: periodo para modificar candidaturas inscritas.

periodo para modificar candidaturas inscritas. 13 de diciembre: publicación de la lista de candidatos inscritos. Ese mismo día la Registraduría envía la lista a los organismos de control para revisar posibles inhabilidades.

publicación de la lista de candidatos inscritos. Ese mismo día la Registraduría envía la lista a los organismos de control para revisar posibles inhabilidades. 24 de diciembre: designación de delegados del Consejo Nacional Electoral.

designación de delegados del Consejo Nacional Electoral. 2 de enero de 2026: fecha límite para la designación de claveros y comisiones escrutadoras.

fecha límite para la designación de claveros y comisiones escrutadoras. 3 de enero de 2026: cierra el plazo para la revocatoria de inscripción de candidatos por causas constitucionales o legales.

cierra el plazo para la revocatoria de inscripción de candidatos por causas constitucionales o legales. 6 de enero de 2026: límite para inscribir candidatos por muerte o incapacidad física permanente.

límite para inscribir candidatos por muerte o incapacidad física permanente. 8 de enero de 2026: publicación de la lista de jurados de votación.

publicación de la lista de jurados de votación. 11 de enero de 2026: cierra la postulación de testigos electorales.

Día de elecciones atípicas en Girón

18 de enero de 2026: Día de la elección de alcalde de Girón. Desde las 3:30 p. m. deben estar presentes los miembros de la comisión escrutadora en la sede del escrutinio. Inician escrutinios municipales a partir de las 4:00 p. m. hasta las 12:00 de la noche.

Los escrutinios continuarán el 19 y 20 de enero hasta su finalización.