“No tengo nada que ocultar”: el contrato de confidencialidad que rechazó Day Vásquez
Conozca más detalles del acuerdo que le propuso Nicolás Petro a su expareja, en el marco del proceso que se le sigue al hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
A finales del 2022, Nicolás Petro le propuso un acuerdo de confidencialidad a su expareja Day Vásquez, en el marco del proceso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que se le sigue al hijo del presidente.
De acuerdo con Laura Ojeda, actual pareja del exdiputado del Atlántico, el acuerdo fue propuesto “ante las amenazas de Day Vásquez de divulgar fotos y videos íntimos míos que aún tiene en su poder, evidencias que pronto conocerán”.
En su cuenta de X, Ojeda también agregó que el contrato de confidencialidad “nunca se firmó”.
Luego de que la pareja del hijo del presidente revelara el documento, Day Vásquez, a través de su cuenta de X, subió una supuesta conversación entre ella y Nicolás Petro, en la que este le habría propuesto el acuerdo.
“Tanto tu como yo ya queremos tener tranquilidad. Te propongo que nos divorciemos, que conciliemos y hasta se firme un contrato de confidencialidad y todos quedar más tranquilos”, se lee en el aparente chat.
De acuerdo con la imagen que subió Vásquez a sus redes sociales, ella se habría negado a tal acuerdo. “Yo no voy a firmar el divorcio, ni mucho menos a firmar un contrato de confidencialidad (...) yo no tengo nada que ocultar”.
