Defensa de Day Vásquez aportará nuevas pruebas en denuncia contra Nicolás Petro y su abogado

En la mañana de este jueves, Daysuris Vásquez y su abogado, Alait Freja, llegaron a la torre Manzur de la Fiscalía para ampliar la denuncia contra Nicolás Petro y su abogado, Alejandro Carranza, por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento.

De acuerdo con Freja, la diligencia continuará el próximo martes, y en ella se aportarán nuevos elementos probatorios contra Petro Burgos y su defensa.

“Ha sufrido en redes sociales”: Freja

Freja advirtió que este proceso en contra del hijo del presidente se abre debido a lo que “ha sufrido” su apoderada en redes sociales.

“Estamos en una dirigencia de ampliación de denuncia, la dirigencia continuará día martes, en esa dirigencia se ampliarán los hechos denunciados y se aportarán nuevos medios probatorios. ¿Por qué delitos? Los delitos de injuria, calunia y hostigamiento. ¿Por qué esos delitos? Todo lo que se ha configurado a raíz de las situaciones a través de las redes sociales que ha sufrido mi defendida, la señora Daysuris Vázquez”, dijo el abogado.

Audiencia clave el 27 de noviembre

Cabe recordar que el próximo 27 de noviembre continuará la audiencia de revocatoria del principio de oportunidad de Day Vásquez, donde su defensa aseguró que está “preparada” para ese día.

“Estamos esperando, no tenemos ningún temor, gozamos de toda idoneidad para oponernos a esa petición que hemos considerado que no tiene legitimidad para Cerga, quien la hizo”, explicó.

Contexto del proceso

Esta denuncia de la defensa de Day Vásquez se presenta luego de que la defensa de Nicolás Petro incluyera en su lista de pruebas un perfilamiento psicológico de Vásquez.