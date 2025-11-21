“No se escondan detrás de las cámaras”: Cárdenas insta a Cepeda y De La Espriella a debatir en público

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas habló en 6AM del panorama electoral actual, indicó que no se está generando una conversación de cara a los escenarios que se podrían presentar en diferentes debates, lo que hace que los colombianos no estén tan informados de todos los temas que proponen los candidatos.

Lea también: Si el Pacto Histórico gana, va a cambiar la Constitución: Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial

“Faltan los que van punteando las encuestas, hay que decirlo con toda franqueza, esto para la democracia no es bueno, los debates tienen que dar la cara, esas campañas de los extremos están llenas de slogans, puestas en escena, pero con poca sustancia y la sustancia sale en esa discusión, en la deliberación”.

Aseguró que está haciendo un llamado a que los candidatos vayan a la discusión, vayan a debatir, y no se escondan detrás de las cámaras en cosas que están producidas y no son espontáneas: “Démosle la cara al país”.

Le puede interesar: Mauricio Cárdenas asegura que alcanzó más de un millón de firmas para validar su candidatura presidencial

Afirmó que este gobierno ha sido un espectáculo, ha sido un circo y puede que el siguiente sea así si seguimos por esta línea de los extremos, al colombiano se le rompió la confianza con el sistema y necesitamos la confianza, necesitamos volvernos a unir como país y no lo vamos a lograr con esos discursos extremos populistas que al final del día lo que hacen es dividir, dividir a este país.

Agregó que está haciendo una alianza con David Luna y Juan Manuel Galán donde plantean la necesidad de una consulta que sea una alternativa, “Creemos que esa es la mejor esquina para estar parados. En esa esquina esperamos que lleguen otras personas. Aníbal Gaviria está muy invitado ahora como líder de la Fuerza de las Regiones. También podríamos traer a otras personas que están interesadas en la presidencia, y a Enrique Peñalosa lo incluiría en esta lista”.

“Colombia tiene hoy miedo, por no decir pánico. Miedo de que el gobierno actual, su ideología, se quede en el poder porque eso es más narcotráfico, eso es la posibilidad de una constituyente cambiar las reglas de juego, se quedarían en el poder y eso hacia adelante, es atacar al sector privado y se traduce en pánico”, indicó el precandidato.

Más información: Tengo la solución de vivienda para 400 mil familias: Cárdenas sobre proyecto de Mi Casa Ya 2

“Yo la verdad, dejo todo en la cancha por dar esa pelea contra los extremos y la polarización en Colombia. Vale la pena dar esa pelea, no nos entreguemos desde ya porque la gente está viendo las encuestas y debemos darle a Colombia otra opción basada en algo que funcione, que dé resultados”, puntualizó el precandidato Mauricio Cárdenas.