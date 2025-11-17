Precandidato Mauricio Cárdenas propone la creación de Familias en Acción 2.0 dirigido a mujeres

El precandidato a la Presidencia de Colombia, Mauricio Cárdenas, dijo a través de X que “es momento de crear Familias en Acción 2.0, dirigido a mujeres”.

El ex ministro de Hacienda propuso la extensión de este programa para atender a “mujeres que están siendo víctimas de maltrato, que no tienen capacidad de generar ingresos”.

En 1999, como director del DNP, creé Familias en Acción, un programa que hoy todavía existe y funciona. Ahora es momento de crear Familias en Acción 2.0, dirigido a mujeres. Con hechos, con programas, es que avanza Colombia. pic.twitter.com/Dm2iXMXEB1 — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) November 14, 2025

De acuerdo con Cárdenas, Familias en Acción, programa que asegura haber creado en 1999 cuando fue director del Departamento Nacional de Planeación, consiste en una iniciativa que “le brinda apoyo a 2.5 millones de familias de toda Colombia con un apoyo económico, condicionado a que los niños y niñas asistan a instituciones educativas”.

El precandidato por firmas explicó que “en 1999, con un desempleo por encima del 20% vi una experiencia interesante en México y dije ‘tenemos que aprender de ella’”. De tal forma, surgió el programa que continúa en funcionamiento hasta la actualidad.

En octubre, Cárdenas dijo que había alcanzado 900 mil firmas, asegurando que continuaría recorriendo el país hasta alcanzar el millón estipulado para oficializar su candidatura presidencial.

Sin embargo, el precandidato ha abierto las puertas a integrarse en una alianza con Diego Luna y Juan Manuel Galán de cara al 2026.

Además de haber dirigido el DNP, Cárdenas estuvo al frente de otras carteras durante los mandatos de César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, entre ellas: Desarrollo Económico, Transporte y Minas.