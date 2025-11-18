Ismael Miranda anuncia su retiro definitivo de los escenarios con gratitud y legado

Ismael Miranda, uno de los grandes íconos de la salsa, confirmó en sus redes sociales que se retira definitivamente de los escenarios. El anuncio, realizado con la sinceridad que siempre lo ha caracterizado, estuvo acompañado de un mensaje lleno de gratitud hacia músicos, colegas y fanáticos que lo han acompañado durante más de 50 años de carrera. “Todo sea por mi salud”, expresó el artista, quien desde 2021 enfrenta un proceso de recuperación tras sufrir un derrame cerebral que lo alejó de las tarimas y lo obligó a seguir terapias físicas y cuidados especiales.

Su despedida no será silenciosa. Este 21 de noviembre estrenará el video oficial de “Siempre cantaré”, un tema que simboliza su legado y que, según sus propias palabras, “no es un adiós, es un legado”. En los últimos días, Miranda ha compartido imágenes con amigos y mensajes de sus seguidores, demostrando que su conexión con el público sigue intacta y que su música continuará siendo parte de la historia de la salsa.

Nacido en Aguada, Puerto Rico, en 1950, Ismael Miranda inició su carrera a los 11 años en agrupaciones juveniles y grabó su primer disco en 1967 con Joey Pastrana. Su gran salto llegó al integrarse a la orquesta de Larry Harlow, con quien grabó éxitos como Abran Paso y Señor Sereno. Poco después se convirtió en el miembro más joven de las legendarias Fania All Stars, donde recibió el apodo que lo acompañaría toda su vida: El Niño Bonito de la Salsa. En 1973 lanzó el álbum Así se compone un son, consolidando su carrera como solista y marcando un hito en la historia del género.

A lo largo de cinco décadas, Miranda grabó más de 40 producciones, colaboró con figuras como Celia Cruz, Héctor Lavoe y Willie Colón, y se convirtió en un referente cultural para Puerto Rico y la música latina. Su estilo, que combina cadencia, sentimiento y letras profundas, lo hizo merecedor de múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

Hoy, a sus 75 años, Ismael Miranda se despide con la misma honestidad que lo caracterizó siempre. Su música queda como un legado eterno en el corazón de los salseros. Gracias, maestro, por enseñarnos que la salsa también es historia, pasión y vida.