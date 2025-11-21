Meta y Amazon llegan a La Guajira para impulsar el talento joven

La Guajira se convirtió este 21 de noviembre de 2025 en el nuevo epicentro de la innovación digital en Colombia. Con la llegada del evento En Movimiento Tech 2025, la capital guajira recibió por primera vez a gigantes tecnológicos como Meta y Amazon, en una cumbre destinada a acercar a los jóvenes del departamento a la economía digital y a las habilidades que demanda el mercado global.

El evento fue impulsado por el colectivo juvenil que organiza TEDx Riohacha, en articulación con el senador Alfredo Deluque, presidente del Foro Iberoamericano de Parlamentarios Digitales. La unión de estos actores permitió que La Guajira se insertara, por primera vez, en la conversación nacional e internacional sobre transformación digital, talento joven y competitividad.

A la jornada se sumaron representantes de empresas tecnológicas globales como Meta y Amazon, así como organizaciones clave del ecosistema digital: Colombia Fintech, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

Una apuesta para cerrar brechas

Para el senador Deluque, el propósito de esta cumbre es contundente: “acercar a los jóvenes del departamento a tendencias globales, nuevas competencias laborales y oportunidades reales de formación en la economía digital”.

Según el congresista, la iniciativa no es un evento aislado, sino una apuesta institucional para transformar a La Guajira en una región de innovación, capaz de generar nuevas alternativas económicas y profesionales para sus habitantes.

Los organizadores resaltan que En Movimiento Tech 2025 busca inspirar a los jóvenes, ofrecerles herramientas concretas y conectarlos con líderes y empresas del mundo digital.

Jaime Luis Osorio, líder del colectivo juvenil, destacó el mensaje que envía la participación de Meta y Amazon: “Los jóvenes de La Guajira también pueden ser protagonistas en el mundo tecnológico”.

Más allá de la jornada en Riohacha, esta iniciativa busca generar un efecto estructural: reducir la brecha digital entre La Guajira y otros departamentos del país y fortalecer las capacidades locales para impulsar una economía basada en las TIC.

La expectativa de las organizaciones participantes es que muchos asistentes encuentren aquí una puerta de entrada a programas de formación, empleabilidad, mentoría y emprendimiento tecnológico.

En una región históricamente golpeada por la desigualdad, En Movimiento Tech 2025 marca un hito: un primer paso hacia la inclusión digital y la construcción de nuevas oportunidades para la juventud guajira.