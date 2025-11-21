Barranquilla

Avanza política pública para prevenir emergencias e incendios en edificios residenciales

El Concejo de Barranquilla aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo que crea la política pública de prevención de emergencias e incendios en propiedades horizontales. La iniciativa pasa ahora a sanción del alcalde.

Vista aerea Barranquilla (Getty Images)

Vista aerea Barranquilla (Getty Images) / RodrigoBlanco

El proyecto de acuerdo que busca establecer una política pública de prevención de emergencias e incendios en edificios residenciales y propiedades horizontales pasó a sanción del alcalde, tras ser aprobado en segundo debate.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante la sesión, el concejal Juan José Vergara hizo un llamado de atención sobre el acelerado crecimiento urbano de Barranquilla y los retos que este desarrollo representa para la seguridad de miles de habitantes.

“Ciudades dentro de la ciudad”: el reto del crecimiento urbano

Vergara explicó que Barranquilla ha experimentado una profunda transformación en la última década. Zonas donde antes funcionaban fábricas o bodegas hoy están ocupadas por modernos complejos residenciales, centros comerciales y torres de vivienda.

Más información

Sectores como Buenavista, el Malecón del Río, Puerta Dorada, Alameda del Río, Caribe Verde y el corredor de la 44 se convierten en verdaderas “ciudades dentro de la ciudad”, lo que exige nuevas estrategias de prevención y seguridad.

Falta una política clara de prevención

El concejal advirtió que, pese al avance urbanístico, la ciudad aún no cuenta con una política pública que oriente la prevención y atención de emergencias en propiedades horizontales, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus residentes.

“Señor presidente y colegas concejales, los hechos recientes en Barranquilla dejan claro lo que está ocurriendo. Hace dos días hubo un incendio en un apartamento de Metrocentro; hace mes y medio ocurrió otro en Puerta Dorada, en el edificio Recife. Pero lo que más nos marca a todos los barranquilleros es la tragedia de Flores del Recreo. Ese hecho partió en dos la historia de las propiedades horizontales en la ciudad: allí se perdieron cinco vidas, muchas familias quedaron sin hogar, más de 20 personas siguen con afectaciones y una niña continúa hospitalizada. Lo que pasó en Flores del Recreo no puede repetirse en Barranquilla, y por eso debemos responder con una política pública seria de prevención y gestión del riesgo en propiedades horizontales”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Ataque armado en tienda del sur de Barranquilla: domiciliario resultó herido

¿Qué propone el proyecto de acuerdo?

La iniciativa plantea que el Distrito pueda ingresar, evaluar, capacitar y certificar a las propiedades horizontales en prevención de incendios y atención de emergencias. La articulación entre secretarías y entidades será clave para llevar capacitaciones, auditorías y protocolos actualizados a los residentes.

El concejal recordó que una correcta preparación puede evitar tragedias como la ocurrida en el edificio Flores del Recreo, que este 20 de noviembre cumple cuatro meses y dejó cinco personas fallecidas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad