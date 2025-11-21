Avanza política pública para prevenir emergencias e incendios en edificios residenciales

El proyecto de acuerdo que busca establecer una política pública de prevención de emergencias e incendios en edificios residenciales y propiedades horizontales pasó a sanción del alcalde, tras ser aprobado en segundo debate.

Durante la sesión, el concejal Juan José Vergara hizo un llamado de atención sobre el acelerado crecimiento urbano de Barranquilla y los retos que este desarrollo representa para la seguridad de miles de habitantes.

“Ciudades dentro de la ciudad”: el reto del crecimiento urbano

Vergara explicó que Barranquilla ha experimentado una profunda transformación en la última década. Zonas donde antes funcionaban fábricas o bodegas hoy están ocupadas por modernos complejos residenciales, centros comerciales y torres de vivienda.

Sectores como Buenavista, el Malecón del Río, Puerta Dorada, Alameda del Río, Caribe Verde y el corredor de la 44 se convierten en verdaderas “ciudades dentro de la ciudad”, lo que exige nuevas estrategias de prevención y seguridad.

Falta una política clara de prevención

El concejal advirtió que, pese al avance urbanístico, la ciudad aún no cuenta con una política pública que oriente la prevención y atención de emergencias en propiedades horizontales, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus residentes.

“Señor presidente y colegas concejales, los hechos recientes en Barranquilla dejan claro lo que está ocurriendo. Hace dos días hubo un incendio en un apartamento de Metrocentro; hace mes y medio ocurrió otro en Puerta Dorada, en el edificio Recife. Pero lo que más nos marca a todos los barranquilleros es la tragedia de Flores del Recreo. Ese hecho partió en dos la historia de las propiedades horizontales en la ciudad: allí se perdieron cinco vidas, muchas familias quedaron sin hogar, más de 20 personas siguen con afectaciones y una niña continúa hospitalizada. Lo que pasó en Flores del Recreo no puede repetirse en Barranquilla, y por eso debemos responder con una política pública seria de prevención y gestión del riesgo en propiedades horizontales”, explicó.

¿Qué propone el proyecto de acuerdo?

La iniciativa plantea que el Distrito pueda ingresar, evaluar, capacitar y certificar a las propiedades horizontales en prevención de incendios y atención de emergencias. La articulación entre secretarías y entidades será clave para llevar capacitaciones, auditorías y protocolos actualizados a los residentes.

El concejal recordó que una correcta preparación puede evitar tragedias como la ocurrida en el edificio Flores del Recreo, que este 20 de noviembre cumple cuatro meses y dejó cinco personas fallecidas.