Luis Díaz regresa a la acción con Bayern Múnich en Bundesliga: fecha, hora y dónde seguir

El segundo máximo goleador de la temporada con Bayern Múnich, Luis Díaz (11 goles) está preparado para el compromiso válido por la fecha 11 de la Bundesliga frente a Friburgo para continuar deslumbrando a los aficionados del conjunto ‘Bávaro’ de cara al cierre del 2025.

El colombiano debe aprovechar sus minutos en las competencias locales, después de que se diera a conocer la sanción de UEFA en Champions League, tras a ver la cartulina roja ante PSG ante la infracción sobre Hakimi. ‘Lucho’ volverá a la competencia hasta el 28 de enero, en el compromiso contra PSV.

Oficial: UEFA determina sanción a Luis Díaz en Champions League tras lesionar a Hakimi

Los dirigidos por el técnico Vincent Kompany buscan ampliar el invicto de 20 partidos, ya que la última derrota fue en junio de 2025, cuando cayó 2-1 frente a PSG en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

Bayern Múnich de Luis Díaz, elogiado por campeón mundial con Alemania, gracias al ‘secreto Kompany’

Además, Bayern Múnich espera alejarse de su perseguidor más cercano en la búsqueda del título de Bundesliga, que es Borussia Dortmund. Equipo que está 6 puntos por debajo en la tabla de posiciones, y con al que venció en la jornada 3.

La temporada de Bayern es extraordinaria hasta el momento, pues no solamente lidera la Bundesliga, sino también la Fase de Liga de la Champions League, junto a Arsenal e Inter de Milán, con 12 unidades.

Fecha, hora y dónde seguir a Luis Díaz con Bayern Múnich

El compromiso está programado para el sábado 22 de noviembre a partir de las 9:30 am (hora Colombia), en Allianz Arena. Las emociones se podrán seguir a través de la página web de caracol.com.co; donde estará disponible el minuto a minuto en vivo.