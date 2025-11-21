La ‘Selección AntiPetro’ es un sacrificio personal y una prueba de valentía: Ingrid Betancourt

La exsenadora y excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, fundadora del partido Oxígeno, recientemente realizó la presentación de la lista al Senado por su partido, la cual lleva el polémico nombre de la ‘Selección AntiPetro’, tema del cual, estuvo hablando en el programa 10 AM de Caracol Radio.

Respecto a dicha presentación, Betancourt comentó que dicha selección se encuentra compuesto por personas muy destacadas del país que decidieron ponerse al servicio de Colombia con el objetivo de que no se pierda la democracia. Con relación a esto, aseguró que también se busca que los colombianos voten por un grupo de personas que va a servir como un muro de contención en el congreso para que “no se manosee la constitución política”.

‘La Selección AntiPetro’

Frente al nombre que lleva este listado de candidatos al Senado, Betancourt aseguró que no se trata de un ataque personal contra el presidente Gustavo Petro, sino que hace parte de una reflexión política sobre lo que ha representado su mandato, destacando que dado a sus actuaciones y decisiones que han sido muy controversiales, el mandatario invirtió los valores, donde lo malo, se volvió lo ‘bueno’.

Criticas lanzadas a Betancourt

En cuanto a las críticas que ha recibido la fundadora del partido, estableció que ella lleva muchos años trabajando por Colombia desde diversos frentes, sin embargo, justificó que sus ires y venires tienen una relación directa con su trabajo, el cual es internacional. Junto a esto, comento que le gustaría que Colombia fuera un país que diera más oportunidades, pues muchas personas se han visto en la obligación de alejarse y exiliarse en otros lugares del mundo.

Además, envió un mensaje a los colombianos que realizan críticas hacia la exsenadora, comentando que ese tipo de mensajes hacen parte de ‘la calumnia fácil’, asegurando que no están basadas en ningún hecho y que tienen como único objetivo causar daño. Por esto, añadió que el hecho de que tanto ella, como los candidatos que integran la lista al Senado hayan tomado la decisión de luchar por Colombia, es un sacrificio personal y un acto de valentía.

Aval a Juan Carlos Pinzón

En cuanto al aval que otorgó el partido Oxígeno a Juan Carlos Pinzón para oficializar su candidatura presidencial, Betancourt comentó que el exministro de Defensa es el candidato que sería el mejor presidente para Colombia, dado su conocimiento del estado, de los problemas que tiene el país, de la seguridad, del tema fiscal y del territorio, sería una persona que pondría a funcionar el país de manera muy rápida.

Con relación a esto, comentó que la baja favorabilidad que ha mostrado Pinzón en las encuestas, se debe a que recibió el aval hace pocos días, y, por tanto, hasta ahora se encuentra iniciando su campaña. A pesar de esto, Betancourt aseguró que con el paso del tiempo, los colombianos “empezaran a conocerlo, reconocerlo, quererlo y amarlo.”

Polémica con Levy Rincón

Respecto a la situación que se hizo pública luego de la presentación de la lista al Senado, Betancourt aseguró que cuando se dirigían a un restaurante, Rincón, a quien llamó un ‘energúmeno’, empezó a gritarle e insultarle, siendo cada vez más grosero y agresivo. Por lo que el candidato al senado John Fran Pinchao, lo llevó fuera del restaurante.

Luego de esto, según asegura Betancourt, Rincón “infundió personalmente a John Fran”, por lo que este, le dio un cabezazo de frente. Respecto a esto, la exsenadora comentó que evidenció como Rincón la había atacado en sus redes sociales desde el día anterior, por lo que seguramente ya tenía una agenda pensada y lo que buscaba era hacer una noticia y crearse un evento para sus redes sociales.

