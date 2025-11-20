Esta es la lista cerrada al Senado de Ingrid Betancourt: ella será la candidata #10

Congreso

La excandidata presidencial y directora del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, hizo el lanzamiento de la lista cerrada al Senado que presentará junto a su partido para las elecciones legislativas del 2026.

Aunque ella hace parte, no será la cabeza de lista, sino la número 10 de 20 candidatos. Es decir, para que pueda materializarse su regreso al Congreso deberán obtener más de un millón de votos en las elecciones del 8 de marzo: un reto en materia electoral.

¿Quiénes integrarán la lista?

La cabeza de lista será para Sofía Gaviria, empresaria, excongresista y exembajadora, quien además es hermana del precandidato presidencial Aníbal Gaviria.

En su presentación, de hecho, la candidata aseguró que pese a que el Partido Oxígeno avaló a Juan Carlos Pinzón, “mi candidato es Aníbal Gaviria. Pero esta es una selección de los que queremos unirnos para recuperar a Colombia, y llegaremos el 8 de marzo unidos para lograr que la democracia otra vez con rigor, con furor, inicie un camino de transformación”.

