Policía retirado que se lanzó al Senado con Ingrid Betancourt le dio un ‘cabezazo’ a Levy Rincón

Colombia

El mismo día del lanzamiento oficial de la lista al Senado del Partido Oxígeno, colectividad dirigida por Ingrid Betancourt, la excandidata presidencial tuvo un altercado con el influenciador petrista Levy Rincón, que terminó en un agresión física.

Los hechos se presentaron en un restaurante en el barrio Salitre en Bogotá, pero las versiones son dividas. El creador de contenido Rincón asegura que el subintendente retirado de la Policía John Pinchao, que ocupa el #6 en la lista al Senado del partido de Betancourt, “me pegó un cabezazo por la espalda”.

Y si bien el ahora candidato al Senado reconoce que sí agredió al influenciador, dice que fue en respuesta a unos insultos que este le hizo a Ingrid: “Vino a insultar a una mujer en mi mesa. Bien merecido se tiene eso. Le di un cabezazo en la frente, no por detrás como usted dice. Si no le tuvimos miedo al Mono Jojoy ni a toda su guerrilla, no le vamos a tener a usted”.

Esta afirmación fue respaldada por la propia Betancourt, que en su. U era de X le respondió a Rincón: “Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted”.

Sin embargo, el activista respondió a la declaraciones de Pinchao, insistiendo en que la agresión sí fue por la espalda y que “no insulté a la señora, sólo la mandé a conseguirse un trabajo honesto”.