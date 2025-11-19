Miss Universo 2025 trajes típicos: candidatas que deslumbraron con sus vestidos ¿Está la colombiana?

Se acerca cada vez más la fecha oficial del Miss Universo 2025, el certamen de belleza que se lleva a cabo en Tailandia con sede principal en Phuket y Pattaya. La coronación se realizará el 21 de noviembre en el país del Este, lo que quiere decir que que en Colombia se podrá ver el 20 de noviembre.

La preliminar de Miss Universo es una de las etapas más importantes dentro del evento, pues las concursantes desfilan en distintas categorías como traje típico, traje de baño y vestido de gala. Una actividad en la que los jurados evalúan su desempeño y deciden quiénes avanzan a la semifinal.

Este desfile de traje típico convierte la velada en una noche de cultura, ya que cada traje cuenta una historia relacionada sobre el país que representan.

Bajo esta velada, alguna de ellas destacaron la velada, ya que algunos trajes impactaron con creatividad y al representación a la que hacían homenaje.

Miss Universo 2025 trajes típicos: Cómo le fue a la colombiana Vanessa Pulgarín

La representante de Colombia, salió en la noche de Gala con un traje típico que reluce el dorado en cada detalles, una apuesta al oro que representa a Colombia. Este atuendo compuesto por dos piezas reflejó la riqueza cultural y la elegancia que se viene desarrollando desde épocas prehispánicas

Cabe resaltar que Vanessa Pulgarín desde que llegó a Tailandia se ha posicionado como una de las favoritas del público no solo por la forma en la que se desenvuelve en el público, si no también por su propuesta social.

Preliminar del Miss Universo 2025

En esta importante gala, varias candidatas resaltaron con sus trajes típicos, lo que llamó la atención no solo de los espectadores si no también de quienes las van calificando. Estos fueron los mejores trajes de la preliminar del certamen de belleza:

Traje típico de Chile

La candidata chilena, Inna Moll, se subió al escenario con una capa cargada de simbolismo, hecha de una que de dibuja los Andes, la importante cordillera que con el paso del tiempo ha contribuido a la identidad chilena, mientras que la misma prenda es alzada por palomas como símbolo de esperanza.

Traje típico de Puerto Rico

Desde el Caribe, Zashely Alicea hizo su entrada con un atuendo que rendía tributo a la riqueza natural de su tierra. Su traje, inspirado en el zumbador esmeralda —un colibrí conocido por su gracia, fuerza y rapidez—, evocaba tanto la belleza del ave como su simbolismo. En el escenario, la candidata combinó su amor por el ballet con la estilizada presencia del colibrí, creando una interpretación llena de armonía y movimiento.

Traje típico de Tailandia:

La candidata tailandesa, Veena Praveenar Singh, salió con un traje típico inspirado en el Gigante Guardián de Suvarnabhumi, representando una figura mitológica de honor, protección y poder, que refleja la riqueza histórica como espiritual de Tailandia.

Traje típico de México:

La representante de México, Fátima Bosch, lució un vestido que reinterpreta a la diosa Xochiquetzal, uno de los mayores íconos del antiguo imperio mexicano que simboliza la fertilidad, la belleza y la creatividad.