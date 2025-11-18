Miss Universo Tailandia 2025: Fecha y hora OFICIAL del certamen de belleza; link de la preliminar

Durante años, Miss Universo es conocido por ser el certamen de belleza internacional más grande del mundo, no solo por reconocer la belleza física de las candidatas, si no también la inteligencia y la seguridad de las representantes de cada país.

Para la edición 74 “The Power of Love”, el certamen busca promover la empatía y unión, además de proponer un fuerte liderazgo en los proyectos sociales.

La reina que gane la corona debe dedicar un año a su reinado como embajadora global de la organización, promoviendo causas sociales como la equidad de género, el empoderamiento femenino por todo el mundo.

Le recomendamos: Victoria Kjaer, de Dinamarca, es la Miss Universe 2024: Minuto a minuto del certamen

Miss Universo 2025: fecha y hora

La edición de Miss Universo de este año “The Power of Love” reúne a candidatas de todos los continentes, siendo Asia y América los que cuentan con mayor participación. El certamen de belleza será trasmitido el viernes 21 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora del Este). En Colombia podrá verse a partir de las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

¿Dónde ver el Miss Universo 2025?

Para seguir la trasmisión en vivo puede hacerlo por medio del link oficial de Miss Universo 2025 en YouTube, Telemundo y otros canales digitales en los que está disponible.

Preliminar de Miss Universo 2025

La competencia preliminar del Miss Universo 2025 se realizará el 19 de noviembre en el mismo recinto donde se hará la gala final. Se trata de una de las actividades programadas en las que las aspirantes a la corona realizarán un desfile en traje de baño y vestido de noche, donde los jurados evalúan el desempeño y deciden si pasan a las semifinales.

La preliminar de Miss Universo se realizará a las 7:00 p.m. en Tailandia, lo que significa que en Colombia sería desde las 7:00 a.m.

¿Cuántas veces ha ganado Colombia el Miss Universo?

Durante nueve décadas se ha realizado el certamen de Belleza más grande del mundo, Miss Universo, y Colombia ha sobresalido en varias ocasiones con sus reinas. Sin embargo, solo han sido dos las colombianas que se coronaron como las mujeres más bellas del universo. Incluso, muchas de ellas estuvieron dentro del top 5 y 3, muy cerca de la corona.

La primera en recibir la corona de Miss Universo para Colombia fue Luz Marina Zuluaga, en 1958, quien representó al Viejo Caldas durante el Concurso Nacional de Belleza. La coronación se realizó en Long Beach, en California.

Zuluaga ganó el certamen a sus 20 años y se convirtió en la tercera hispanoamericana en lograr este título. Falleció a sus 77 años en 2015 por complicaciones de salud.

Pese a esto, pasaron 56 años para que Colombia volviera a quedar con una colombiana como ganadora de este gran evento , pues en 2014 Paulina Vega Dieppa, fue quien ganó el certamen, convirtiéndose en la segunda en recibir la corona .

Paulina Vega, barranquillera conocida por ser presentadora, actriz y modelo, obtuvo el título a sus 22 años, en El Miss Universo que se realizó en California, Estados Unidos.

Lea también: Estas son las 14 lideresas reconocidas por transformar a Medellín

Quién representa a Colombia en Miss Universo

Se trata de Vanessa Pulgarín Monsalve, modelo y comunicadora en formación y líder social; representante del departamento de Antioquia. Tiene 34 años y ha dedicado su vida como profesional en la industria del deporte.

Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín y además, fue Virreina Nacional en el 2017, cuando participó en el Concurso Nacional de Belleza.