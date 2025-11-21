La Gobernación de Antioquia y Tigo formalizan alianza para fortalecer el uso seguro de Internet

La gobernación de Antioquia y Tigo firman alianza para promover el uso seguro y responsable de Internet en niños y adolescentes o: Gobernación de Antioquia

Medellín, Antioquia

El acuerdo se firmó en el marco del Día de los Derechos de los Niños y responde al interés conjunto de ambas entidades por impulsar la apropiación digital y garantizar entornos virtuales protectores.

A través del programa Contigo Conectados, Tigo aportará recursos humanos, técnicos y pedagógicos para la formación en competencias digitales, creatividad, autocuidado y uso crítico de la tecnología.

El próximo miércoles 26 de noviembre se estará realizando el evento virtual “Conéctate para proteger”, en el que se busca educar con darán diferentes herramientas digitales para prevenir el abuso sexual y fortalecer el cuidado de niñas, niños y adolescentes.

“Con esta alianza, buscamos que la tecnología sea una herramienta para aprender, crear y proteger, garantizando entornos seguros, protectores y libres de violencia para cada niña, niño y adolescente de Antioquia", esto fue lo que expuso Isabel Cristina Londoño, Gerente de la Unidad de Programas sociales.

Desde ese punto se adelantan acciones integrales en todo el territorio con niños, niñas, adolescentes, familias y actores institucionales.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia asumirá la articulación territorial, el intercambio de conocimientos, la organización de actividades y la difusión de las iniciativas mediante sus canales institucionales.