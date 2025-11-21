Grupo Éxito abre en Medellín su primera tienda Arkitect como formato independiente de moda

Grupo Éxito dio un paso adicional en la consolidación de sus marcas propias con la apertura de su primera tienda Arkitect en el centro comercial Los Molinos de Medellín, un formato independiente que marca la entrada oficial de la compañía al modelo de boutiques especializadas en moda.

La tienda, de 215 metros cuadrados, está dedicada exclusivamente a la categoría textil y de accesorios, diferenciándose de la oferta presente dentro de los hipermercados y almacenes Éxito. En este nuevo espacio, la moda es el eje central: diseño, exhibición y experiencia de compra fueron pensados para destacar las colecciones y competir directamente en el segmento de boutiques.

El local reúne más de 300 referencias de las marcas propias Arkitect y Bronzini, incluyendo sus líneas Bronzini Active y prendas íntimas. Está enfocada en el estilo de vida femenino, con propuestas que abarcan ropa casual, deportiva, de descanso y pijamería, siguiendo la tendencia de mayor demanda por prendas cómodas, versátiles y con diseño.

Portafolio de moda

El portafolio de moda del Éxito mantiene un fuerte componente de producción nacional. El 93,9 % de las prendas de marcas propias se confecciona en Colombia, en una red de 215 talleres ubicados en siete departamentos, que generan más de 10.000 empleos, de los cuales tres de cada cuatro son ocupados por mujeres.

El presidente del Grupo Éxito, Carlos Calleja, destacó que la apertura del nuevo formato contribuye a ampliar un mercado textil que en 2025 movió más de $1,4 billones y cerca de 45 millones de prendas vendidas. Según el directivo, este tipo de espacios permitirá posicionar aún más la moda de marca propia y acercarla a nuevos públicos.

La compañía proyecta una expansión gradual de estas boutiques hacia otros centros comerciales del país, y no descarta explorar oportunidades en el mercado internacional a partir de este modelo especializado.