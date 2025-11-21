En Quindío lanzan campaña en contra del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados

Armenia

En efecto la campaña se denomina ‘Que no recluten tus sueños’ que busca prevenir el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

El teniente coronel Eliecer Suárez Sánchez, jefe estado mayor y segundo comandante de la octava brigada del Ejército informó es una campaña institucional a través del ministerio de Defensa para sensibilizar a la población para no reclutar menores.

Sostuvo que por fortuna en el departamento del Quindío el panorama es satisfactorio en materia de seguridad en comparación a otras zonas del país, sin embargo, intensifican las labores operativas para evitar la presencia de grupos armados.

“Afortunadamente la octava brigada del ejército nacional tiene a cargo o a responsabilidad operacional tres departamentos del Cafetero, Caldas, Risaralda y el departamento del Quindío y puntualmente aquí en este en este departamento pues afortunadamente gozamos de seguridad, de tranquilidad. Sin embargo, pues las operaciones militares continúan con el fin de evitar precisamente que entes externos o grupos externos lleguen a nuestra jurisdicción del departamento del Quindío", manifestó.

Aseguró que en la región 21 menores de edad han sido desvinculados del reclutamiento forzado entre esos uno de la estructura ELN, otro de Grupos Armados Organizados Residuales y el resto de delincuencia común.

“Aquí en la región tenemos el dato de 21 menores de edad, los cuales han sido desvinculados, entre ellos uno de la estructura ELN y otro del Gaor. Otros restantes los hacen parte de delincuencia común. Ellos buscan o bueno, han buscado precisamente penetrar a estos jóvenes indefensos y vulnerables para vincularlos a sus organizaciones", mencionó.

Explicó que estos últimos lo que pretenden es aprovecharse de los menores para vincularlos a las acciones delictivas como el transporte de drogas.

ICBF en el Quindío

Por su parte, la directora encargada del ICBF regional Quindío Alexandra Candelo aplaudió este tipo de campañas que van enfocadas a la protección de los menores de edad.

La funcionaria reconoció que el departamento es receptor, es decir, desde la entidad atienden a los niños que el Ejército logra desvincular del conflicto armado.

Señaló que realizan un acompañamiento psicológico, nutricional, social y los orientan hasta cuando los menores tienen su proyecto de vida definido en el marco del proceso de reincorporación a la vida civil.

“Contarles que en el departamento del Quindío, es un departamento receptor. Nosotros atendemos a los niños que el Ejército Nacional, los héroes de la patria, logran desvincular de este conflicto y cuando ellos los ponen a disposición del ICBF, allí iniciamos toda una ruta de atención, hacemos un acompañamiento psicológico, nutricional, social y los acompañamos hasta que ya ellos tengan su proyecto de vida fortalecido, definido", señaló.

Asimismo, mencionó que intentan no desarraigar del todo los menores de edad y quienes tienen familia en alguna época puedan reencontrarse entendiendo que no pueden retornar a sus territorios por el peligro que corren allí.

Añadió que teniendo en cuenta al departamento como receptor la cifra es muy rotativa.