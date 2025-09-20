Condenado a más de 8 años de prisión hombre que intentó reclutar a dos menores para las disidencias

Colombia

La historia tiene como protagonista a Cristian Camilo Serna Hurtado, quien fue condenado a ocho años y nueve meses de prisión luego de aceptar su responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2024, cuando Serna Hurtado contactó a una niña de 13 años y a una adolescente de 17 años en el municipio de Chaparral (Tolima).

Según la investigación, mediante engaños y amenazas contra sus familias, el hombre logró convencer a las menores para que lo acompañaran hasta Caquetá, con el propósito de incorporarlas a una estructura armada perteneciente a las disidencias de las Farc.

Como parte de su plan, el hoy condenado adquirió tiquetes de bus intermunicipal para transportar a las adolescentes hasta el municipio de Guamo (Tolima).

Sin embargo, la madre de la joven de 17 años se percató a tiempo de lo que estaba ocurriendo y logró evitar que su hija abordara el vehículo.

Distinta suerte corrió la niña de 13 años, quien sí inició el viaje. Gracias a la reacción de la Policía Nacional, la menor fue rescatada durante el trayecto y Serna Hurtado fue capturado en flagrancia.

Tras su detención, fue judicializado por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial y enviado a un centro carcelario.

Ahora, con la sentencia en firme, deberá permanecer privado de la libertad por el tiempo establecido.