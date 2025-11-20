Alcalde de Barrancabermeja denuncia “intento ilegal” del gobierno por nombrar alcaldesa encargada

Bucaramanga

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, lanzó una fuerte advertencia al presidente Gustavo Petro, al denunciar que el Ministerio del Interior estaría intentando designar una alcaldesa encargada “por fuera de la terna” enviada por el movimiento político que lo avaló, acción que, según afirmó, vulnera la Ley 1617 de 2013.

El alcalde explicó que la terna fue remitida al gobierno hace una semana y que incluso “se solicitó la aplicación del control de convencionalidad”, figura que, manifestó, fue utilizada en casos recientes como la suspensión del alcalde de Riohacha en 2023, y defendida por el propio presidente Petro cuando fue sancionado por la Procuraduría en su paso por la Alcaldía de Bogotá.

Según su pronunciamiento, el director jurídico del Ministerio del Interior inicialmente afirmó que sí se aplicaría el procedimiento correspondiente y que el encargado saldría de la terna presentada. Sin embargo, Jonathan Vásquez denunció que ahora el gobierno estaría proponiendo un nombre “ajeno a ella”, lo que calificó como una “contradicción y una imposición arbitraria”.

“Presidente, yo fui elegido por más de 72.000 ciudadanos barranqueños. Le pido que sea garante de la democracia y de mis derechos políticos. La voluntad del pueblo no puede ser reemplazada por intereses políticos tradicionales”, expresó.

Agregó que el presidente Petro, debe actuar con coherencia frente a este caso: “Usted sabe lo que es ser perseguido por la clase política tradicional que se resiste a soltar el poder. Hoy le pedimos coherencia: que se respete la terna y se frene esta imposición”.