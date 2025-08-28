Panamá Black Weekend 2025: ¿Cuándo y dónde será este evento de compras?

Del 3 al 5 de octubre, Panamá se convertirá en el epicentro del turismo de compras en América Latina con la celebración del Panamá Black Weekend 2025.

Durante tres días, más de 3.000 tiendas distribuidas en 16 centros comerciales del país ofrecerán descuentos de hasta el 70% en más de 20.000 marcas internacionales y locales, lo que convierte a este evento en una de las jornadas de compras más importantes de la región.

Cabe destacar que este evento es organizado por la ‘Asociación Panameña de Centros Comerciales’, con el respaldo de la ‘Autoridad de Turismo de Panamá’ y ‘Visit Panamá’, con el objetivo de posicionar nuevamente al país como un referente en turismo de compras, lo que permitirá visitantes de Panamá, de países de la región y de territorios del resto del mundo

Adicionalmente, los turistas encontrarán una experiencia completa que combina modernidad y conectividad aérea de primer nivel. De esta manera, Panamá ofrece comodidad, entretenimiento, gastronomía diversa y el atractivo programa ‘Free Stopover’, que permite disfrutar dos destinos al precio de uno.

¿Qué podrá encontrar durante tu visita al Panamá Black Weekend?

Durante estos tres días, los principales centros comerciales del país, entre ellos Albrook Mall, Soho Mall, Town Center y Altaplaza Mall, abrirán sus puertas con una oferta diseñada para cautivar tanto a compradores como a familias enteras.

Los visitantes podrán recorrer espacios modernos, seguros y cómodos, donde encontrarán desde moda y tecnología hasta accesorios de las mejores marcas.

No obstante, el atractivo no se limita a las rebajas: cada centro comercial ofrecerá actividades culturales, presentaciones artísticas y una variada oferta gastronómica que refleja la diversidad de Panamá.

La ministra de Turismo de Panamá, Gloria de León, destacó que este evento permite disfrutar de grandes descuentos sin perder de vista la calidad del servicio y la hospitalidad panameña.

¿Por qué Panamá es el destino ideal para comprar y viajar al mismo tiempo?

Panamá se ha consolidado como un destino estratégico para el turismo de compras gracias a una serie de ventajas competitivas que lo diferencian en la región.

Con un impuesto de venta de apenas el 7%, el país ofrece a los visitantes la posibilidad de maximizar su presupuesto mientras acceden a productos de calidad en miles de tiendas.

A esto se suma una infraestructura moderna que garantiza comodidad, conectividad aérea internacional de primer nivel y múltiples facilidades para el viajero extranjero.

Uno de los mayores atractivos es que no se requiere visa para ingresar, lo que convierte a Panamá en un destino accesible y práctico. Con el programa ‘Free Stopover’, mencionado anteriormente, los turistas pueden quedarse hasta siete días adicionales sin costo, disfrutando así de dos destinos en un solo viaje.

Finalmente, con la celebración del ‘Panamá Black Weekend 2025’, este país no solo busca impulsar su economía y el sector minorista, sino también consolidarse como la capital regional del shopping, atrayendo a miles de visitantes de toda América Latina.