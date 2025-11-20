“8 veredas están incomunicadas por derrumbe que no atiende INVIAS”: Habitante de Anserma, Caldas

Manizales

Líder comunal de Anserma denunció que un derrumbe cercano a la vereda la Rica puso en peligro la comunicación de más de 8 veredas de la zona. El deslizamiento lo debe atender INVIAS porque se originó en la conexión que comunica a Anserma con Risaralda catalogada del orden Nacional. El derrumbe amenaza con caer en las casas y escuelas de la zona

Amanda Tejada, lanzó un llamado urgente a las autoridades municipales y al Invías debido al grave deslizamiento que mantiene hace varios meses completamente cerrado el paso vehicular en esta zona rural.

“Pues lo que está pasando con el derrumbe es que ya llevamos mucho tiempo con ese problema porque primero se fue la banca de la carretera y pasaron los días y todo eso, dijeron que iban a hacer un trabajo, pues nunca vinieron a hacerlo. Pero ahora ya se está viniendo en el mismo lugar de la carretera hacia arriba y esta cayendo a centros ya poblados”, dijo Tejada

Según la líder , Amanda Tejada ya se realizó una visita inicial por parte de la Alcaldía de Anserma, la situación continúa sin solución porque la vía afectada es de competencia del Instituto Nacional de Vías.

“El derrumbe esta cerquita del caserío de la vereda La Rica, iniciando a la vereda al caserío de La Rica de Risaralda, ellos dicen que el responsable por lo que esta vía es nacional, es INVIAS, entonces que supuestamente les correspondía a ellos. Tres casas están en un eminente peligro y 8 veredas con problemas de comunicación “, dijo la líder comunal

La líder comunal advirtió que además de la pérdida de la banca, un deslizamiento de gran magnitud continúa avanzando desde la parte alta de la montaña, lo que incrementa el riesgo para la población.

La emergencia está afectando a ocho veredas, así como a las instituciones educativas ubicadas en el sector.

Los profesores que se desplazan desde Manizales, Chinchiná y Palestina están teniendo enormes dificultades para llegar a las escuelas, mientras otros residentes arriesgan sus vidas cruzando el deslizamiento a pie o en moto.