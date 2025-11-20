Un bus de servicio público se salvó de ser arrastrado por un derrumbe en Chocó; hay cuatro lesionado

Carmen de Atrato- Chocó

En la tarde de este jueves se reportó una emergencia por las lluvias en el departamento del Chocó, en límites con Antioquia. Un deslizamiento de tierra dejó parcialmente atrapado a un bus de la empresa de transporte público Rápido Ochoa.

La emergencia ocurrió en el KM 72+922, sector El 9 del municipio de Carmen de Atrato en el departamento del Chocó. Según videos grabados por la comunidad del caserío, un bus de la empresa se salvó de milagro, ya que por poco es arrastrado por un movimiento en masa que sorprendió al conductor que pasaba justo por el lugar. El lodo tapó parte de la carrocería y lo dejó atrapado por el lodo.

De manera oficial, se ha reportado que cuatro personas fueron trasladadas con heridas leves al centro asistencial local donde fueron atendidas.

A esta hora, maquinaria amarilla trabaja en el lugar para habilitar ese corredor vial que conecta a la capital de Antioquia con la del Chocó.