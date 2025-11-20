“Existe un problema muy serio con el narcotráfico en Colombia”: Stephen Miller

Nuevas críticas del gobierno de Estados Unidos al presidente Petro y sus acciones para combatir el narcotráfico cayeron por parte del subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien expresó extrema preocupación ante la grave situación que atraviesa Colombia por el narcoterrorismo que se vive en el país.

“Existe un problema muy serio con el narcotráfico en Colombia. El presidente Trump ha sido muy claro sobre sus opiniones respecto al mandatario colombiano y Estados Unidos considera que el narcoterrorismo que se vive en Colombia es un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente”, dijo Miller.

De igual forma, enfatizó en la gravedad de la situación y la urgencia de una respuesta internacional frente a lo que está ocurriendo en el territorio; lo que dio pie en redes sociales a una serie de interpretaciones diversas, entre los que temen que se adopten medidas más radicales contra el país, como una incursión armada para combatir esas estructuras criminales.

Cabe destacar que el funcionario norteamericano dejó claro que la administración estadounidense observa con inquietud el desarrollo de los acontecimientos en Colombia e indicó que del mismo modo que el país norteamericano usó fuerzas militares y recursos para ir contra Al Qaeda y el Estado Islámico, lo hará frente a los grupos delictivos que controlan el territorio.

Para el funcionario y el gobierno Trump, no hay otro tema importante a solucionar por lo que la administración Trump seguirá trabajando en ese propósito.

Recordemos que la relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento de tensiones desde el 2024, cuando el mandatario colombiano aseguró que el mandatario norteamericano “representa a la barbarie y no a la democracia”.