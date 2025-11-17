ONU aprueba resolución respaldando plan de 20 puntos de Trump para Gaza

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría una resolución impulsada por Estados Unidos y basada en el plan de 20 puntos presentado por el presidente Donald Trump para abordar la crisis en Gaza. El texto obtuvo 13 votos a favor y solo registró las abstenciones de China y Rusia, lo que refleja un inusual consenso internacional alrededor de un marco de estabilización para el enclave palestino.

La resolución establece la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional que operará en Gaza hasta diciembre de 2027.

Esta misión tendrá un mandato amplio que incluye vigilar y asegurar las fronteras con Israel y Egipto, proteger a la población civil y garantizar el funcionamiento de corredores humanitarios.

Le puede interesar: Estados Unidos elimina arancel de 10 % a más de 100 productos de Perú

Según el documento aprobado, el objetivo es facilitar el acceso seguro de ayuda esencial en un territorio marcado por meses de conflicto y una profunda crisis humanitaria.

Además de estas tareas operativas, la fuerza internacional estará a cargo de acompañar la reorganización y capacitación de una nueva fuerza policial palestina.

Esta estructura de seguridad local será la encargada de asumir las responsabilidades internas una vez concluya el mandato internacional.

La ONU considera este componente clave para una transición ordenada y para reducir la dependencia de fuerzas externas en el mediano plazo.

Con este voto, la comunidad internacional busca establecer una hoja de ruta que permita reducir la violencia y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Gaza, mientras se abre espacio para eventuales negociaciones políticas más amplias.

Hamás rechazó la resolución:

El grupo palestino aseguró que la resolución, no responde a los derechos ni demanda de los palestinos, que favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave.

“Asignar a la fuerza internacional tareas dentro de Gaza, compromete su neutralidad y la convierte en un actor del conflicto a favor de la ocupación”, detallo Hamás.