Se dio inicio a la adjudicación de locales y bodegas en la nueva Plaza Mayorista en El Santuario Foto: Gobernación de Antioquia

El Santuario, Antioquia

Este proceso permitirá mejorar las condiciones de los comerciantes que han laborado firmemente durante mucho tiempo en la Plaza de Mercado.

Los comerciantes durante esta jornada conocieron diferentes espacios donde serán reubicados.

“Recordarle a la comunidad que la Administración, en cabeza del alcalde Martín Duque, continúa trabajando en las obras complementarias para que muy pronto esta plaza de mercado esté abierta a la comunidad”, este fue el pronunciamiento de la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Maribel Pineda.

Entre los beneficiados está Fernando Gómez, quien manifestó que, “Me dieron un espacio de 35 metros; yo creo que por ahora es suficiente, está muy bien ubicado, me siento muy contento”.

La Administración Municipal informó que continúa la ejecución de obras complementarias que se entregarán en diciembre y en las que se han invertido 869 millones de pesos.