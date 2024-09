Fiscalía habría legalizado a Days Vásquez fortuna ilegal que llevó a juicio a Nicolás

UNIDAD INVESTIGATIVA

Caracol Radio revela nuevas pruebas que soportan cómo Days Vásquez, con el aval de la Fiscalía, se quedó con una lujosa casa en Tubará, Atlántico, más de $400 millones y con un Mercedes Benz de $200 millones de dudosa procedencia. Es decir, la misma “fortuna turbia” por la que su exesposo Nicolás Petro, hoy está en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El expediente judicial dice que los más de mil millones de pesos que presuntamente Nicolás Petro obtuvo de manera injustificada, los intentó blanquear junto con Days Vásquez a través de la compra de varios bienes inmuebles.

En agosto de 2023, durante la imputación de cargos, el fiscal Mario Andrés Burgos, quien para esa época era el encargado de investigar a Nicolás, dijo que Days Vásquez administraba esos bienes ilícitos. ((VER VIDEO))

“Ahora bien, señora Dayssuris Vásquez, usted también se predica imputable y sabía lo que estaba haciendo al momento de cometer esas conductas, usted conocía y comprendía que estaba adquiriendo y resguardando, induciendo, custodiando bienes, ¿provenientes de qué? Se preguntará (…) por su vínculo matrimonial que, creo hasta ahora persiste, de su señor esposo, Nicolás Petro, que incrementó de manera injustificada su patrimonio porque tendría que ganar aproximadamente como diputado, $200 millones mensuales, no solo para darle tinte de legalidad, sino, también a las actividades desplegadas por ustedes, en este caso, por usted señora Dayssuris Vásquez”.

Según el expediente judicial, esos bienes provienen de un ilícito, pero la Fiscalía, a la fecha, no ha hecho nada por incautarlos.

Fiscalía estaría beneficiando a Days

Antes de que fuera removido del cargo, el entonces fiscal Mario Burgos dijo a un juez que, Days Vásquez estaba cumpliendo con todos los compromisos que adquirió con la justicia. ((VER VIDEO CUMPLIENDO))

Resulta que ello no es verdad, porque Days Vásquez no devolvió los bienes con los que se enriqueció de manera irregular junto con Nicolás. No ha hecho efectivo el traspaso del Mercedes Benz como lo prometió a la Fiscalía.

El Mercedes de $200 millones, las presiones de la Fiscalía, el abogado y el traspaso que nunca se hizo

Tanto en el escrito de acusación contra Nicolás Petro, como en el principio de oportunidad concedido a Days Vásquez, la Fiscalía dice que, supuestamente, el hijo del presidente de la República, compró un Mercedes Benz avaluado en $200 millones, pagado en efectivo y con dineros injustificados que no corresponden a su actividad económica. ((VER DOCUMENTO))

El Mercedes Benz de Days Vásquez Ampliar

Ese vehículo fue registrado a nombre de Blanca Gutiérrez, presuntamente para ocultar al real propietario quien actualmente es Days Vásquez.

“Espero que le no diga a nombre de quién voy a colocar el carro, no conocemos a la persona ya… eso tampoco quiero que sepa que el carro queda a nombre de Melisa… (BURGOS) es que ayer máximo cuando llegó, dijo que estaban jodiendo por el traspaso del carro… indica, él piensa que está a nombre de tu papá, esto la señora Dayssuris le responde, ósea que, Nicolás sabe que ese carro no está a nombre de su padre, ya que, el día anterior en esta conversación había hablado con la señora Dayssuris y le habría indicado que ese carro no podía quedar a nombre ni del padre ni de ella, ni de Glaidys, ni del padre ni del hermano porque los podían joder (…) “Me dijo que no podían ponerlo a nombre de mi papá ni a nombre de Gleidys porque lo podían joder, él me lo dijo, entonces él sabe que a mi nombre no va a quedar, ni de mi hermana, el carro para ponerlo en prenda a nombre de Blanca oíste”.

Blanca Gutiérrez es la examiga de Days Vásquez, quien sirvió para mantener oculto el Mercedes Benz de palcas GZS-927.

Aquí es donde aparece la presunta complicidad de la Fiscalía para que Days conservara ese vehículo.

En la declaración que rindió Blanca Gutiérrez, el 6 de septiembre de 2023, al investigador del CTI Víctor Forero, quedó grabado en video que la Fiscalía fue la que pidió a Blanca, hacer el traspaso del Mercedes Benz a nombre de Daysuris a través de su abogado Alait Freja.

El investigador del CTI, incluso, advirtió a Blanca de vincularla a un proceso de lavado de activos si no hacía el mencionado traspaso del vehículo a Days Vásquez. ((VER VIDEO))

Previendo que la Fiscalía y Dayssuris la podrían meter en líos penales en un futuro, la señora Blanca insistió en que debía quedar por escrito la petición del ente acusador, y efectivamente ese día se suscribió la constancia de la Fiscalía en la que Blanca se comprometió a hacer el traspaso del Mercedes para que quedara a nombre de Days Vásquez. ((VER CONSTANCIAS))

La constancia de traspaso del Mercedes para Days Vásquez Ampliar

La Unidad Investigativa de Caracol Radio buscó al abogado Alait Freja, para preguntarle por qué no se ha hecho efectivo el traspaso del Mercedes Benz a nombre de Days Vásquez, tal y como quedó constancia. Su respuesta fue la siguiente:

“No conozco acerca de ese tema, solo manejo los temas procesales, te recuerdo que soy abogado no Tramitador de asuntos de tránsito (...) Debes asesorarte por un abogado sino lo eres”.

El abogado Alit Freja dijo no conocer del asunto, pero existe una constancia que data del 13 de septiembre de 2023 en la Notaría segunda de Barranquilla, al abogado Alait Freja le fue entregado el Mercedes Benz. ((VER DOCUMENTO))

Acta que prueba que se hizo el traspaso del Mercedes al abogado Alait Freja, apoderado de Days Vásquez Ampliar

Acta que prueba que se hizo el traspaso del Mercedes al abogado Alait Freja, apoderado de Days Vásquez Ampliar

Pasó más de un año y el traspaso de ese Mercedes Benz no se ha hecho efectivo. Prueba de ello, es un derecho de petición que Blanca Gutiérrez le remitió el 31 mayo pasado al entonces fiscal Burgos. ((VER PETICIÓN))

La petición a la Fiscalía para que oblige a Days y a su abogado a que hagan efectivo el traslado del Mercedes Ampliar

“El día 14 de mayo de 2024 me comuniqué con el doctor Alait Freja y el investigador Víctor Forero, por medio de WhatsApp informando que la señora Dayssuris no había cumplido con la realización de dicho traspaso”.

Cinco días después, en la respuesta a ese derecho de petición, el fiscal Mario Burgos confirmó que el Mercedes Benz lo está usando la señora Dayssuris Vásquez.

“En ese sentido, es de informar que la Fiscalía 01 Delegada ante el Tribunal de Bogotá, ha reiterado en diferentes ocasiones a la señora Dayssuris del Carmen Vásquez, mediante su abogado de confianza Dr. Alait de Jesús Freja para que se efectúe el traspaso del vehículo de placas GZS927 marca Mercedes Benz, línea E200 modelo 2020 que está siendo objeto de tenencia por parte de la referida”. ((VER CARTA BURGOS))

La respuesta de la Fiscalía por el caso Mercedes Benz Ampliar

De acuerdo con la comunicación de la Fiscalía, daba un plazo de 10 días para que se hiciera el traspaso y el Mercedes quedara a nombre de Days, pero ello no ocurrió. Consultado el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el Mercedes sigue a nombre de Blanca Gutiérrez. Incluso ese vehículo registra un comparendo con fecha de 15 de agosto de 2024 por $572.520 reportado en Puerto Colombia. Fuentes indican que ese comparendo fue producto de una de las escapadas de Days Vásquez. ((VER VIDEO))

La casa de Tubará cuya dueña oculta es Days Vásquez

El otro bien que según la Fiscalía fue adquirido con dineros injustificados, es una casa de 500 metros localizada en la Urbanización Villas de Palmarito en Tubará, Atlántico.

Señala la investigación que, luego de haber adquirido ese predio, Days y Nicolás, pidieron a la constructora GOLD COAST elaborar certificaciones, pero con sumas de dinero diferentes a los entregados. ((VER VIDEO))

“Nunca se solicitó un crédito frente a este bien, siempre fue, como las mismas personas lo dicen, de manera afanada y en efectivo”

En el expediente judicial reposa un video en el que Days Vásquez le confesó a la Fiscalía que parte de los más de $400 millones del negocio de la mansión que se cayó y que le devolvieron a través de su tío y su hermana, se invirtieron en esa casa de Tubará. ((VER VIDEO CONFESIÓN DAYS))

“Yo pagué deudas con el primer pago, con el segundo pago, yo entregué plata, yo dije, yo pequé en decir que tenía un CDT pero porque él me tenía a que le devolviera esa plata, la plata en verdad no la metí en un CDT, yo entregué una parte para una casa que se estaba comprando, esa sí la pagamos entre los dos, la pagamos de a $10 millones un mes, pagamos otros $20 millones, otros $10 millones y yo la terminé de pagar con esa plata”.

Es decir, los dineros ilícitos que según la Fiscalía consiguió Nicolás Petro, terminaron pagando la casa que hoy en día está en poder de Days Vásquez.

Prueba de ello, es el acta de entrega de esa casa que está en poder de Unidad Investigativa de Caracol Radio, dice el documento que, el propietario es Cesar Emilio Vásquez, el tío de Days, y quien firma como recibiendo la propiedad fue Days Vásquez. ((VER ACTA DE ENTREGA))

Ampliar

Las actas de entrega de la casa en Tubará que está a nombre de Days Vásquez Ampliar

El lavado de activos es uno de los delitos por los que fueron procesados Days Vásquez y Nicolás Petro.

La Unidad Investigativa le preguntó a la Fiscalía si hay o no alguna acción procesal sobre los bienes que Days Vásquez adquiridos con los dineros ilícitos de Nicolás. No hubo respuesta alguna.

Acudimos a la figura del derecho de petición que se radicó el 10 de julio de 2024 y a la fecha, la Fiscalía no ha contestado.