Capturan a padre por presunto acceso carnal abusivo con su hija de 12 años en zona rural de Montería

Montería

En una acción dirigida a salvaguardar los derechos de la niñez, la Policía Metropolitana de Montería, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó una orden judicial que resultó en la captura de un hombre de 47 años de edad.

El individuo es señalado como el presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, siendo la víctima su propia hija biológica de 12 años. El operativo se desarrolló tras una denuncia y una exhaustiva labor investigativa que recopiló las pruebas necesarias para judicializar el caso.

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por la Policía Judicial, los hechos habrían tenido lugar a lo largo del año 2024 dentro de la vivienda familiar, localizada en el corregimiento El Sabanal, en zona rural de Montería.

Según las investigaciones, el capturado se habría aprovechado de su condición de progenitor y de la ausencia de la madre de la niña, quien previamente se había trasladado a la ciudad de Medellín después de separarse del ahora detenido, alegando haber sido víctima de maltrato físico.

Suministraba pastillas para evitar embarazo

Se ha establecido que la menor fue víctima de acceso carnal en varias oportunidades durante un período de un mes. Además, como parte de las evidencias que se manejan en el caso, se presupone que al agresor le suministraron pastillas anticonceptivas a la niña con la aparente intención de evitar un embarazo.

La captura fue posible fundamentalmente por la valentía de la madre de la menor, quien formalizó la denuncia, y por el trabajo técnico de recolección de pruebas desplegado por los organismos de investigación.

Tras su aprehensión, el individuo fue puesto de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial competente para que inicie el proceso de rendición de cuentas por estos graves actos.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, se refirió al caso con contundencia, manifestando la posición institucional frente a estos crímenes.

“Como Policía Metropolitana de Montería, condenamos de manera categórica y absoluta este y cualquier tipo de acto que vulnere la integridad sexual o física de nuestros niños, niñas y adolescentes”, afirmó el coronel Ruiz Arias.

El alto oficial añadió que “no existe justificación alguna para el maltrato o el abuso, especialmente cuando se comete por quien tiene el deber sagrado de proteger.

La protección de la infancia es una prioridad innegociable y seguiremos utilizando todas nuestras capacidades para llevar ante la justicia a quienes atenten contra su bienestar”. Con estas declaraciones, la institución reitera su compromiso con la erradicación de la violencia sexual infantil.

A denunciar casos de abuso

Paralelamente, las autoridades hicieron un llamado enfático a la comunidad para reportar de forma oportuna cualquier indicio de abuso o maltrato contra menores.

Se recordó a la ciudadanía la existencia de canales de denuncia gratuitos y confidenciales, como la Línea de Emergencia 123 y la línea 155, especializada para la orientación de mujeres víctimas de violencia basada en género.

La Policía Metropolitana de Montería confirmó que, bajo el liderazgo del Coronel Ruiz Arias, continuará implementando actividades preventivas, operativas y de investigación judicial en el marco de la estrategia institucional “Seguridad, Dignidad y Democracia”, con el objetivo de reafirmar su compromiso inquebrantable con la seguridad y la sana convivencia ciudadana en todo el departamento de Córdoba.