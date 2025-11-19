El hermano del antiguo cabecilla de La Terraza fue capturado en flagrancia cuando cometía un robo

Las autoridades reportaron la captura en flagrancia de dos hombres, de 21 y 30 años, señalados de intentar cometer un hurto en un establecimiento comercial ubicado en el sector del Parque de la UVA, en el barrio El Poblado.

¿Cómo se dieron los hechos?

La alerta fue emitida por la comunidad, que advirtió sobre la presencia de dos sujetos que se movilizaban con actitud sospechosa alrededor del establecimiento. Según las primeras verificaciones, uno de los hombres habría ingresado al local para observar los movimientos internos, mientras el otro habría intimidado a las personas presentes con un arma de fuego tipo revólver. Al percatarse de la presencia policial, el arma fue arrojada a la vía pública.

Trabajadores del lugar y ciudadanos alertaron a unidades de la Policía Metropolitana, lo que permitió la persecución y captura de los dos individuos. En el procedimiento se incautó el arma de fuego con cuatro cartuchos, dos teléfonos celulares y se inmovilizaron dos motocicletas que presentaban placas alteradas y que, al parecer, iban a ser empleadas para facilitar la huida.

Familiar de antiguo cabecilla de La Terraza

Las autoridades indicaron que uno de los capturados sería hermano de alias “Mono Rolex”, antiguo cabecilla del grupo delincuencial La Terraza, quien fue asesinado en agosto de 2025 en el barrio Aranjuez y cuya estructura se ha visto involucrada en hurtos de alto impacto, especialmente de joyas.

El Secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa expresó “Las verificaciones del caso permitieron establecer que uno de esos sujetos que fue capturado sería el hermano de el famoso alias Mono Rólex. Desde la institucionalidad reiteramos que aquí no hay espacio para la impunidad y que vamos a seguir persiguiendo a las estructuras y a sus cabecillas que dinamizan el hurto en la ciudad de Medellín"

Los dos detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria.