Denuncian presuntas irregularidades en escrutinio de la consulta del Pacto Histórico en Atlántico

Denuncian presuntas irregularidades en el escrutinio de las mesas de votación en el marco de la consulta del Pacto Histórico en el Atlántico.

El abogado Raymundo Marenco sostuvo que se han encontrado supuestas irregularidades como mesas de votación abiertas hasta las 7:00 de la noche, no se han encontrado formularios E11, votos fotocopiados, entre otras situaciones.

Manifestó que cuando culminen el procedimiento de escrutinio se tomarán las decisiones con respecto a presentar algún tipo de denuncia.

Detalles de la denuncia

“Muchas mesas de votación han funcionado hasta las 7 de la noche. Eso está expresamente prohibido por la ley. Igualmente hay otras inconsistencias como el hecho de que no se han encontrado todos los elementos de la votación, formularios E11. Se han encontrado votos fotocopiados sin ninguna clase de autorización que avale ese material fotocopiado. En síntesis hay una serie de irregularidades y pues ya cuando culmine el procedimiento ya los delegados del Pacto que están haciendo las funciones de comisión de escrutinio en los diversos municipios adoptarán la decisión respecto a las anomalías denunciadas”, dijo Marenco.

Igualmente manifestó que el procedimiento de escrutinio se seguirá haciendo para poder hacer las reclamaciones de exclusiones de algunos votos anulados.

“Vamos a ir abriendo mesa por mesa, vamos haciendo los escrutinios y, de acuerdo a lo que arrojen esos escrutinios, se van presentando las observaciones y las reclamaciones definitivas para que efectivamente se excluyan del conteo general de Cámara de Representantes esas votaciones”, finalizó el abogado.