La UBPD recuperó 25 cuerpos en cementerio de Riohacha

JUDICIAL

Durante 2 semanas, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) realizó una intervención en el cementerio “Gente como Uno”, ubicado en Riohacha. En esta jornada se recuperaron 25 cuerpos, que fueron trasladados para su identificación al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación.

La intervención realizada por la UBPD fue retadora para la entidad debido a que se tenía como intención recuperar 19 sitios de interés para la búsqueda de cuerpos. Estos aún no habían sido explorados y correspondían a osarios y bóvedas del cementerio. Un trabajo que le implicó revisar 64 contenedores sin certeza del número de restos que albergaban.

El origen de esta búsqueda se remonta a información recolectada en investigaciones humanitarias, análisis de protocolos de necropsia y testimonios de familias. Según UBPD, se estableció que entre 1997 y 1998 fueron sepultadas en este lugar personas dadas por desaparecidas, lo que dio origen al camposanto.

Las familias buscadoras acompañaron el proceso. Uno de ellos fue Jorge, quien espera encontrar a un ser querido. “Es una felicidad contar con todo este equipo, que está haciendo la mejor labor y es el apoyo más grande que tenemos. Sé que traerán respuestas positivas a todas estas familias que siguen esperando saber qué pasó”, expresó.

Le puede interesar JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 militares por “falsos positivos” en el Meta

El trabajo desarrollado por la JEP también tuvo un componente espiritual. Edinson, autoridad del Pueblo Wiwa que participó en la búsqueda, destacó: “nuestros mayores nos han enseñado que el regreso de una persona que fue sacada de nuestro territorio significa no solo que retorne su cuerpo, sino también su espíritu”.

El trabajo de búsqueda contó con el apoyo de la administradora del cementerio, la seccional Guajira del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Corporación Humanitaria Reencuentros y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que brindaron acompañamiento psicosocial y jurídico.

Adicionalmente, también participó la Misión de Verificación de la ONU con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas acordadas en el marco del proceso de paz. Esta acción se enmarca en el Plan Regional de Búsqueda Alta y Media Guajira, que registra 535 personas desaparecidas.