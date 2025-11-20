Justicia ratifica condena contra el alcalde de El Playón, Santander

Bucaramanga

El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó el fallo de primera instancia que condenó a Luis Ambrosio Alarcón López, alcalde de El Playón, Santander a 7 años y 3 meses de prisión por delitos relación con la administración pública.

El mandatario había sido hallado culpable de los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

Fuentes judiciales confirmaron a Caracol Radio que se confirmó integralmente la sentencia de 88 meses de prisión y una multa de 155 salarios. Además, el mandatario fue inhabilitado temporalmente para ejercer funciones públicas.

Fallo de primera instancia

El juzgado 11 penal de Bucaramanga había comprobado que el mandatario incurrió en prácticas contrarias a la ley en 2009 cuando fue alcalde.

El señor Alarcón firmó un contrato para la compra de cemento y mangueras con destino a la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Bárbara.

El mandatario suscribió una letra de cambio por $11 millones para financiar las ferias y fiestas municipales sin cumplir los procedimientos legales necesarios.

