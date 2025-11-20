‘Cucho’ Hernández sobre Nelson Deossa en Real Betis: “Nos va a dar muchísimo”

El delantero centro colombiano de Real Betis, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, considera que, aunque le gustaría “llevar un poco más de goles” que los cinco que ha marcado, es “un nueve que ayuda”, que no solo piensa en él, sino como “aportarle muchas más cosas”, a los dirigidos por el técnico Manuel Pellegrini.

‘Cucho’ Hernández afronta su primera temporada completa en el cuadro ‘Bético’ tras llegar en el mercado invernal de la pasada campaña, procedente del Columbus Crew de la MLS, y, en declaraciones a los medios del club, reflexionó sobre el momento del equipo, sus expectativas y de nombres propios como los de su compatriota Nelson Deossa o el capitán Isco Alarcón.

El pereirano de 26 años también habló sobre su rol en los esquemas su entrenador, y dijo que, más allá de los registros goleadores, están “muchas cosas que tal vez no se ven, pero que, con simplemente romper para correr al espacio, o con un movimiento, le abres el camino a tus compañeros para que puedan marcar goles”, aseguró.

“Si viene siempre la recompensa del gol, bienvenido sea, pero no me estreso mucho por eso. Me centro en hacer bien el trabajo y tratar que las que tenga, meterlas”, afirmó el Cucho, quien estos días se sometió a una operación de los cornetes de la nariz, que no le impidieron entrenar a menor ritmo, utilizando máscara durante las sesiones.

Abundó en su aportación al juego de los de Pellegrini, con extremos como el marroquí Ez Abde y el brasileño Antony Dos Santos, a los que trata de “abrirles espacio, de hacer alguna diagonal, de pivotear, de ayudar a que ellos se sientan cómodos yendo hacia adentro”.

“Cada vez intento mejorar eso, veo qué puedo hacer mejor para ayudar al equipo. Y bueno, de vez en cuando sí que agarro, me giro y le pego yo. Y ha salido bien las veces que lo he hecho. Muy contento con el balance personal hasta ahora y con ganas de seguir”, añadió.

Sobre su compañero, Nelson Deossa

En cuanto a Nelson Deossa, indicó que sus primeros meses en el Betis no han sido fáciles por unas molestas físicas en el tobillo que han lastrado su adaptación, y expresó el apoyo de todos los compañeros y la fe en sus cualidades técnicas:

“En cuanto tome confianza y más minutos, seguro que nos va a dar muchísimo”, dijo.

También se refirió a Isco y su inminente regreso a los partidos, después de una larga convalecencia por la fractura padecida en su peroné, y definió al de Arroyo de la Miel como “un líder positivo” porque “es el primero que va, el primero que presiona y el fútbol no se olvida, tiene que agarrar condición física, pero la calidad sigue intacta”, afirmó.

Sobre las expectativas de esta temporada, señaló que “mientras el equipo esté junto, sepa qué puede lograr y trabaje con humildad, se puede conseguir algo importante esta temporada y esa es la idea”, finalizó el colombiano la entrevista con el medio oficial de Real Betis.

