Medellín

Según la Fiscalía, un hombre se hizo pasar por mujer para abusar de una menor en Medellín

Por estos hechos un juez condenó al acusado a 14 años de cárcel por los delitos de acceso carnal violento y extorsión.

Imagen referencia condena carcelaria. Foto: Getty Images

Imagen referencia condena carcelaria. Foto: Getty Images / Caspar Benson

Medellín

La Fiscalía informó que luego de proporcionar las pruebas suficientes contra Juan Esteban Palacios Cuesta, de 25 años, las cuales consistían en el abuso sexual a una menor de 14 años y luego extorsionarla, un juez de conocimiento lo condenó a 14 años de prisión.

El ente investigador informó que los hechos mencionados ocurrieron en el 2024 en el corregimiento de San Antonio de Prado. Entre los meses de mayo y junio, la persona sentenciada habría contactado a la menor mediante las redes sociales haciéndole creer que se trataba de una mujer.

“La Fiscalía demostró que luego de ganarse la confianza de la menor de edad, el hombre logró que le compartiera fotos y vídeos íntimos y, posteriormente, la amenazó con publicarlos si no accedía a tener relaciones sexuales con él. Ante la presión y las amenazas, la víctima acudió a un apartamento donde el hoy condenado la abusó de manera violenta”.

Agrega la fiscalía que luego de cometer este acto, habría extorsionado a la adolescente exigiéndole 200 mil pesos para borrar el material fotográfico, pero la víctima logró pagar 50 mil pesos.

La persona sentenciada está actualmente detenida en centro carcelario y deberá pagar la pena en la misma condición. Esta sentencia es de primera instancia, ya que la defensa apeló la decisión del togado.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad