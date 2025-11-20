El petrismo ha hecho un proceso de unidad y eso es un riesgo para el país: Juan Guillermo Zuluaga

En las últimas horas el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien hacía parte de la coalición de la Fuerza de las Regiones, renunció a su precandidatura presidencial.

Lea más información: Juan Guillermo Zuluaga renuncia a la candidatura presidencial: apoyará a ganador de La Fuerza de las Regiones

El exgobernador publicó una carta en su cuenta oficial de X oficializando su declinación y en la que aseguró que toma la decisión para contribuir a la democracia y aportar al fortalecimiento de la unidad de cara a las elecciones del próximo año.

“Es hora de definiciones y yo no tengo miedo de tomarlas. Quiero contribuir a la democracia y trabajar JUNTOS por la unidad, por eso postergo mi aspiración a la presidencia de la República”.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el exgobernador aseguró que se fue porque es hora de tomar decisiones y él no tiene miedo de hacerlo: “Con casi un centenar de candidatos se genera mucha incertidumbre en Colombia y yo quería dar este primer paso haciendo también una invitación a otros precandidatos para que pensemos en el país. Los egos y las vanidades no pueden estar por encima de los intereses de Colombia. Y hoy está en riesgo el futuro del país. Por eso tomé la decisión”.

Lea también: En duda elección de candidato presidencial en la Fuerza de las Regiones: Zuluaga da ultimátum

Comentó que unos minutos antes de tomar la decisión habló con Aníbal Gaviria y Juan Carlos Cárdenas sobre esta decisión, agregó que esto es lo más prudente, “Yo esperaba que mi aspiración en estos momentos estuviera figurando mucho mejor. Llevo varios meses de trabajo, recorrí el país, hablé con la gente, un millón doscientas mil firmas que respaldaban mi aspiración y quisiera estar en una mejor posición de las encuestas”.

Aclaró que esta declinación a la precandidatura no es en pro de contribuir a la candidatura de Juan Carlos Pinzón, es una decisión genuina.

Invitación al Centro Democrático:

Frente a la invitación que le ha hecho el presidente Álvaro Uribe para estar en una lista al congreso, Zuluaga afirmó que: “agradezco la generosidad del expresidente Álvaro Uribe de generarme este ofrecimiento, me han hecho otros ofrecimientos también, han sido muy amables algunos sectores planteándome algunas alternativas, ahora ya lo voy a poder meditar y decidir con mayor tranquilidad, pero no he tomado ninguna decisión diferente a dar un paso al costado y empezar a generar procesos de unidad, eso es lo único que he tomado decisiones”.

Le puede interesar: Uribe propone a Zuluaga hacer parte de la lista al Senado del Centro Democrático: ¿aceptará?

En 6AM también habló Juan Carlos Cárdenas exalcalde de Bucaramanga, quien aseguró que: “Hay que honrar la palabra, yo creo que en política eso es bastante escaso y nosotros nos comprometimos a un proceso de unión, de una genuina causa de descentralizar el Estado, de mayor autonomía regional, que fue lo que realmente generó este proceso, este movimiento político, y estaremos firmes presos a trabajar con Aníbal”.

Indicó que el enemigo en común es la actual administración de Gustavo Petro y los retos que hay para sacar adelante a los colombianos y no quienes quieren unirse para hacer este trabajo juntos.