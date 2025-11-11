En duda elección de candidato presidencial en la Fuerza de las Regiones: Zuluaga da ultimátum

En una extensa carta, el precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga ha emitido un ultimátum a los demás aspirantes de la coalición La Fuerza de las Regiones, exigiendo que se cumpla el acuerdo inicial para elegir al candidato único a través de una encuesta exclusiva realizada por una firma internacional.

En una carta dirigida a tres compañeros de colectividad, Aníbal Gaviria (exgobernador de Antioquia), Héctor Olimpo (exgobernador de Sucre) y Juan Carlos Cárdenas (exalcalde de Bucaramanga) pidiéndoles, Zuluaga advierte que la propuesta de sustituir este mecanismo por un promedio de encuestas públicas pondría en riesgo la credibilidad y la legitimidad del proceso.

“Quiero también dejar constancia del esfuerzo real y sostenido que he hecho para viabilizar este proyecto. En mi caso, he recorrido Colombia entera, he hablado con miles de ciudadanos y ya hemos superado 1.250.000 firmas de respaldo popular. Ese trabajo no se improvisa: se logra con disciplina, con compromiso y con una fe profunda en las regiones y en su gente. Por eso, reitero mi posición con absoluta claridad: cumplamos lo acordado como pactamos” , indicó el precandidato.

Finalmente, el exgobernador puso fechas inamovibles al proceso: el 15 de noviembre debe iniciar la medición y el 1 de diciembre debe proclamarse un candidato único.

“En los últimos días he escuchado algunas voces que proponen sustituir ese mecanismo por el promedio de encuestas públicas realizadas por terceros. Con respeto, pero también con total franqueza, considero que ese camino pone en riesgo la credibilidad de nuestro proceso”, indicó el exgobernador del Meta.

Incluso, el exgobernador del Meta deja ver que existen dudas sobre la financiación de la encuesta por lo que él mismo deja constancia de que está dispuesto a gestionar la financiación “si por cualquier motivo alguno de ustedes no desea asumir el costo compartido”.