No lo veo viable: Juan Carlos Cardenas sobre definición de candidato de centro derecha antes de marzo

Colombia

En entrevista con Caracol Radio el precandidato presidencial e integrante del grupo de la Fuerza de las Regiones, Juan Carlos Cardenas, descartó la propuesta de otros precandidatos como Abelardo de la Espriella de elegir a un candidato único de la “centro-derecha” a la Presidencia a antes de que termine este año.

Cardenas calificó incluso la propuesta como prematura e indicó que no hay que acelerar los procesos.

“Yo no la veo viable, la verdad. Yo creo que hay que terminar, digamos, de de tener unas propuestas serias. Yo creo que más allá de de las narrativas populistas que se puedan estar generando en algunas candidaturas, yo esperaría, y más aún cuando todavía no hay suficiente información de encuestas. Yo creo que hay que esperar a legitimar este proceso mucho más transparentemente, en lo que sería la consulta en el mes de marzo, en cualquiera de las consultas que se den”.

Las futuras coaliciones:

Por otro lado el precandidato y exalcalde de Bucaramanga se refirió a las reuniones que se han adelantado con otros precandidatos como Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Vicky Davila, Felipe Córdoba, y Martha Lucía Ramírez.

Aseguró que están trabajando para lograr un gran consenso, pero explicó que hasta el momento no hay una alianza definida.

“Nosotros estamos buscando un gran consenso. Hay que conversar cuál sería la mejor opción, hay diferentes mecanismos, sí creemos que la mejor sería una consulta, una consulta que representara el deseo popular, porque al final es mucho más representativo y sería probablemente en una que se realice en el mes de marzo. ¿En cuál? No lo hemos definido, y eso habrá que esperar que quien resulte elegido y la Fuerza de las Regiones”.

La salida de Olimpo Espinosa:

Juan Carlos Cardenas habló además de la salida de Héctor Olimpo Espinosa de la Fuerza de las Regiones y aclaró que la decisión respondió a las diferencias que tuvieron frente a la realización de la encuesta para elegir a un candidato único del grupo.

“Era honrar la palabra con los colombianos de tener candidato el primero de diciembre. Héctor Olimpo planteó la posibilidad de que fuéramos al treinta de enero y consideramos que, pues, eso no era no era lo lo comunicado. Luego mantuvimos es esa posición y Héctor pues seguro tiene todo el deseo de seguir participando, respetable, y yo estoy seguro que va a ser un gran protagonista seguramente cualquier proceso adicional que se pueda dar”.

Juan Carlos Cardenas agregó que el 1 de diciembre será la fecha en la que se conocerá quién será el candidato único a la presidencia de la Fuerza de las Regiones y también descartó la posibilidad de en caso de no resultar elegido, lanzarse como candidato al Congreso.