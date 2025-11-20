Defensoría del Pueblo atiende 150 casos en Santa María y anuncia litigios por afectaciones del embal

La Defensoría del Pueblo de Boyacá realizó esta semana una jornada de atención integral en el municipio de Santa María, en el marco de la estrategia Buen Futuro Hoy, con la presencia de un equipo especializado que brindó acompañamiento jurídico y orientación en derechos fundamentales. La defensora del pueblo en Boyacá, Luisa Martínez, confirmó que durante los dos días de actividades se atendieron cerca de 150 personas en áreas de familia, tierras, víctimas, salud, vivienda y asuntos penales, civiles y laborales. «...Son brigadas jurídicas que adelantamos para atender a toda la población...», explicó en entrevista con Caracol R0adio.

Martínez resaltó que esta jornada estuvo directamente relacionada con el seguimiento a los compromisos adquiridos tras las movilizaciones de agosto en el embalse La Esmeralda, que involucran a los municipios de Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno. La defensora señaló que el equipo tomó declaraciones de víctimas del conflicto armado, tramitó una acción de tutela y adelantó gestiones urgentes en salud y vivienda. «...Nos llevamos compromisos para litigios estratégicos, especialmente en vivienda, y peticiones puntuales frente a la empresa Aedes Colombia, operadora de la hidroeléctrica...», aseguró.

Uno de los principales hallazgos de la jornada fue la reiteración de problemas relacionados con Aes Colombia, particularmente en temas de reparaciones por afectaciones derivadas de la caída de la banca, conflictos sobre tierras aledañas al embalse y situaciones laborales. A esto se suma la preocupación por el acceso a la ruta de atención a víctimas y las constantes barreras en el sistema de salud. «...La gestión directa con EPS y gestoras farmacéuticas es esencial; resolvimos muchas inquietudes de inmediato gracias a la presencia de entidades como la Unidad para las Víctimas, la UNP, Prosperidad Social y CorpoChivor...», explicó Martínez.

Según la defensora, la alta demanda ciudadana superó incluso la capacidad instalada de la brigada, lo que evidencia la magnitud de las necesidades en esta zona del Valle de Tenza. «...No dimos abasto porque son atenciones de calidad, con defensores que llevan 30 o 40 años de experiencia...», señaló. La funcionaria anunció además que este jueves se realizará una mesa de seguimiento con la gestora Discolmets, como parte del plan de acción para mejorar la prestación de servicios de salud en Boyacá. «...Agradecemos el acompañamiento y el interés por brindar información efectiva al departamento...», concluyó Martínez.