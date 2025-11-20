Cómo quedó el repechaje de la UEFA: Partidos y fechas

Se definió el camino para las 16 selecciones europeas que se ilusionan con hacer parte de la fase de grupos del Mundial 2026, y el repechaje se disputará entre el 23 y el 31 de marzo del año entrante. Cada país debe ganar dos partidos para convertirse en el clasificado de su llave, que está conformada por 4 equipos.

Las selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA serán locales en el primer enfrentamiento, y las localías para el duelo decisivo también fueron sorteadas.

¿Cómo se jugará el repechaje intercontinental para clasificar a Mundial 2026? Fechas clave y cruces

Así será el repechaje europeo

Partidos de repechaje europeo 2026 / Oficial de transmisión FIFA Ampliar

De acuerdo con el sorteo que se llevó a cabo en Zúrich, la Selección de Fútbol de Italia puede regresar al certamen de fútbol más relevante del planeta, después de 2 ediciones que se quedó por fuera; siempre y cuando derrote a Norte de Irlanda, en el primer desafío, y, posteriormente, al vencedor de Gales-Bosnia y Herzegovina.

Oficial: Selección Colombia en el Ranking FIFA previo al sorteo de grupos del Mundial 2026

Cuatro de las anteriores selecciones llegan a la repesca por clasificación de Nations League, mientras que doce lo hicieron tras quedar segundos en sus respectivos grupos de Eliminatorias.

Unos instantes previos al sorteo europeo, se realizó el del repechaje intercontinental, conde Bolivia hace parte como la representación sudamericana. Allí, tendrá que superar a Surinam en el primer duelo, y, posteriormente, enfrentar a Irak por el boleto a la Copa Mundial.

Sorteo de la fase de grupos

Así fue el sorteo del repechaje intercontinental y la repesca europea para el Mundial 2026

Con 42-48 selecciones confirmadas para el Mundial, el sorteo de la fase de grupos será el viernes 5 de diciembre desde el mediodía (hora Colombia), y con la incertidumbre por conocer a los últimos clasificados, los 12 grupos quedarán conformados, meses antes de la competencia global.