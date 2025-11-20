Colombia denuncia en la OEA ataques de EE.UU: “la fuerza letal solo es legítima como último recurso”

Colombia denunció ante la Organización de Estados Americanos “irregularidades” de los ataques de Estados Unidos a lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Colombia condenó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) los ataques de Estados Unidos a lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico por considerar que han actuado “al margen del derecho internacional”.

“Colombia expresa, una vez más, rechazo y condena este tipo de ataques unilaterales, porque la lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún estado actuar al margen del derecho internacional”, expresó el representante permanente de Colombia ante la OEA, Luis Vargas, en la sesión regular de la instancia celebrada en Washington.

“La fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente”, resaltó Vargas durante su intervención y agregó que la delincuencia organizada debe combatirse bajo “la aplicación de la ley” y que “no son un escenario de guerra”.

La condena del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, hace referencia a la veintena de ataques contra supuestas lanchas cargadas en el Caribe y el Pacífico cerca de las costas de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 personas bajo la justificación de combatir el narcotráfico, hechos que expertos han calificado como probables ejecuciones extrajudiciales.

Respuesta de EE.UU.

La subjefa de la misión estadounidense ante la OEA, Kimberly Penland, respondió que los operativos en aguas internacionales son “en defensa” de su país: “Estados Unidos se encuentra bajo ataque de organizaciones narcoterroristas en nuestro continente”, declaró.

“Estados Unidos se ha comprometido con los miembros de la OEA a trabajar para desmantelar estas redes”, agregó.

El Gobierno colombiano asegura que durante el mandato de Petro, sancionado por Washington por presuntos vínculos con el narcotráfico, han incautado más de 2.600 toneladas de cocaína evaluadas en 235 millones de dólares.