EE. UU. designaría al Cártel de los Soles como organización terrorista

Cartel de los Soles: qué se sabe de este grupo criminal que EE. UU. vincula con Nicolás Maduro y Gustavo Petro negó

El gobierno de Estados Unidos abrió la puerta a una posible escalada diplomática y judicial contra el llamado Cártel de los Soles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que la administración norteamericana analiza la posibilidad de clasificar al grupo como una Organización Terrorista Extranjera (OTE), una medida que ampliaría significativamente las herramientas de presión y sanción disponibles contra sus miembros.

Rubio aseguró que esta estructura criminal estaría encabezada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, al que calificó de “ilegítimo”, y acusó al grupo de haber penetrado y corrompido instituciones estatales en Venezuela.

Según su declaración, el Cártel de los Soles no solo participa en el tráfico internacional de drogas, sino que también habría participado en actos de violencia terrorista en conjunto con otras organizaciones ya designadas como OTE por Washington.

La eventual designación tendría consecuencias concretas: permitiría a Estados Unidos imponer sanciones más severas, restringir movimientos financieros y judicializar a cualquier persona que apoye al grupo.

Rubio justificó la evaluación de esta medida señalando que el accionar del cartel representa una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense, especialmente por su supuesta participación en el envío de narcóticos hacia Norteamérica y Europa.

Aunque la decisión final no ha sido tomada, el anuncio incrementa la tensión entre Washington y Caracas, y anticipa un período de mayor presión política y diplomática sobre el gobierno venezolano.

Este mensaje tiene lugar después de que se haya conocido un nuevo ataque a una embarcación que supuestamente transportaba narcóticos en el Pacífico, en el cual murieron tres presuntos “narcoterroristas”, en medio del despliegue militar de EE. UU. en aguas internacionales cercanas a Venezuela y Colombia.