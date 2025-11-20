Caldense Santiago Rivera ganó con la Selección Colombia medalla de bronce en panamericanos de hockey

Manizales

El balance es positivo, ya que ocuparon podio en el campeonato, a pesar de que habían jugadores que cumplían su primer año con el combinado nacional, hubo una conexión en los compromisos. Colombia se enfrentó contra Chile, Brasil y Argentina, vigente campeón. Santiago Rivera, cuenta más detalles.

“La verdad nos preparamos mucho para este torneo, con la ayuda de los entrenadores y los compañeros sacamos este título importante para Colombia. El torneo se sintió muy bien, conectamos muy bien con los compañeros, vamos por mucho más, ojalá se dé en el mundial, espero sea en Argentina. Para el mundial salen jugadores como Alejandro Pico, portero suplente y Juan Felipe Díaz, capitán del equipo, ya que por la edad pasan a otra categoría, pero recibiremos buenos jugadores como mi hermano Juan Camilo Rivera y aspiramos que con la federación hagamos un muy buen mundial”.

El joven de 17 años inició su proceso con el conjunto cafetero hace un par de años, aunque juega hockey hace 11, por lo que considera que su trasegar en el club y la selección ha sido formidable para seguir estando en el radar de importantes competencias.

“Yo me dedico al hockey hace 11 años, soy Selección Colombia hace dos años, mi primer campeonato fue en los panamericanos en Bogotá y también ocupamos el tercer puesto destacándonos”.

Este año culminó el calendario deportivo para Santiago, sin embargo, empezará el 2026 con su club FCM Rolling de Manizales para torneos nacionales y lograr una copa de temporada como lo hicieron este año, igualmente, arrancará el proceso de convocatoria con la selección colombiana para disputar el mundial.